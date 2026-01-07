Álex Palou empieza el nuevo año con las ideas claras: "El reto es seguir ganando"

Tras un 2025 para el recuerdo en el que sumó su cuarta Indycar y sus primeras 500 millas de Indianápolis, pero pese a alcanzar la cima del motorsport estadounidense, quiere más y sueña en grande

Álex Palou ha sido la gran noticia del motorsport español este 2025, demostrando que la Indycar es su coto de caza y está un paso por encima del resto de pilotos de la competición 'yankee' de monoplazas por antonomasia. Palou buscará seguir ampliando su palmarés tras el cuarto entorchado y sus primeras 500 millas de Indianápolis, pero ahora que el sueño de la Fórmula 1 ya ha quedado atrás y solo queda ampliar la leyenda en la Indy, más allá de pequeñas incursiones en la resistencia, como ya hizo -con buena nota- en Daytona y Le Mans.

A sus 28 años ha conseguido tantas cosas que no puede negar que "ha llegado donde quería llegar", más aún después de la agonía que vivió para alcanzar un futuro en el automovilismo, marchando a Japón en busca de un sueño después de que se le cerraran las puertas en Europa, y luego aterrizando con éxito en Estados Unidos. Ahora su reto es "seguir compitiendo y ser un poco mejor, también como persona". Esto lo ha confesado en una entrevista concedida a los Premios María de Villota tras ser galardonado en su XII edición, reconocimiento que le entregarán el próximo 19 de enero en una gala que se celebrará en la sede del Comité Olímpico Español.

Palou ha confesado que "la clave es estar justo en el momento adecuado" y "contar con un buen equipo". "No todo es ser rápido, debes tener un equipo detrás que esté en su mejor momento, al máximo. Estar a tope, trabajar a tope". Respecto a como entrena un campeón como él en el cada vez más clave aspecto mental, no tiene un trabajo mental específico en sus entrenamientos, pero ha subrayado que "cuando te pones al límite, te enfocas ahí".

Hacer las Américas, un éxito al alcance de muy pocos

Respecto al título del IndyCar, el catalán ha puesto de relieve que "ha sido un sueño" y que es "complicado" competir en esa clase de eventos para alguien "nacido en Europa". La situación, ha añadido, es distinta en Estados Unidos, pues "hay de todo", y le han acogido "como si fuera uno de ellos". Y quiere más y es consciente de que pese a su brutal nivel, tiene margen para ir a más y mostrar nuevos niveles de su talento: "Nunca seré el mejor piloto que pueda ser porque siempre hay un margen de mejora. El resto es seguir ganando, seguir sumando y seguir siendo feliz".