Nerea Martí: ?Mi máximo objetivo es el top 1 en las W Series de 2022?

Valencia, 28 dic (EFE).- La piloto valenciana Nerea Martí, tras lograr una cuarta plaza en su debut en las W Series esta temporada, afirmó que su máximo objetivo es estar en el top 1 de la competición femenina de fórmulas en 2022, aunque expresó que está centrada en el trabajo diario y en ponerse objetivos a corto plazo.

?Lo que quiero es superarme. El año que viene voy a llegar mucho más preparada y, como mínimo, debo conseguir lo mismo que este año?, explicó en una entrevista con Efe.

Martí, de 19 años, apuntó que está concentrada al cien por cien en su carrera deportiva como piloto profesional de fórmulas y valoró su buen momento ?para poder dar saltos? y que haya gente que confíe en ella, como lo hizo la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que le brindó la oportunidad de realizar un día de test completo en el Campeonato de Fórmula 3 en Magny-Cours.

?Cuando me dieron la noticia me costó creérmelo. El test me sirvió mucho para conocer el coche en una primera toma de contacto, pero tampoco quería relajarme. Di el máximo, porque, obviamente, la FIA no hace un test porque sí. Quizá de ahí puede salir en el futuro alguna oportunidad. No sé nada, pero seguro que haremos más test o alguna cosa?, desveló la piloto.

Sobre su temporada en las W Series, la de Albalat dels Sorells (Valencia) dijo que está "muy contenta" porque ha cumplido el objetivo principal, que era ser "lo más constante posible", y añadió que también se ha quedado satisfecha con la evolución que ha tenido durante todo el año.

?He trabajado mucho junto a los ingenieros y técnicos y he avanzado mucho técnicamente con el fórmula, porque empecé con apenas cinco test y tenía que coger más experiencia. La forma de trabajar era distinta a la que estoy acostumbrada. No es lo mismo ir con tu camión y tu equipo a compartir todo, pero me gusta, la gente trabaja muchísimo y con las pilotos tenía muy buena relación?, explicó.

Martí logró un tercer puesto en Hungría, el circuito que más le gustó por el recuerdo y por el podio y manifestó que ?la sensación de subir al podio fue de alivio por ver materializado todo el trabajo hecho durante muchos años.

Aunque Martí trabaja focalizada en la competición femenina, esta temporada también se ha incorporado al equipo de BMW España Motorsport para competir en turismos, donde compartirá presencia con José Manuel de los Milagros, y ya ha comenzado a competir en la Winter Cup.

?Fue la primera vez que cogí el turismo y fue una pasada. Es cierto que es bastante diferente al fórmula, es todo mucho más lento, pero disfruté muchísimo, me adapté muy rápido y bien también gracias a BMW que lo dio todo y a mi compañero José Manuel, que me enseñaron mucho en muy poco tiempo y conseguimos hacer tres pódiums?, manifestó.

Lejos de relajarse, la piloto valenciana explicó que en este último tramo del año se encuentra ?entrenando a tope? en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor del circuito Ricardo Tormo para la pretemporada con BMW, en la que afrontan la Winter Cup como preparación para ganar el Campeonato de España de Resistencia.

?Hay que hacer una buena pretemporada con el equipo de BMW y también estar preparada siempre para lo que llegue. Por eso sigo trabajando tanto físico, como mental y en el simulador. No descanso mucho, la verdad?, contó entre risas.

Por último, Martí indicó que sabe que la próxima temporada va a ser más exigente, porque ya no es debutante y se espera mucho más de ella.

?Llegaré lo más preparada posible, aunque todavía no hay fechas para el campeonato. Obviamente, voy a tener presión y voy a tener que seguir trabajando la parte mental como llevo haciéndolo muchos años?, finalizó.

Paula Lerín