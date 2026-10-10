Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras la carrera sprint del GP de Singapur: Verstappen ganó y Antonelli, más líder

El neerlandés se impuso en una prueba que estuvo marcada por el abandono de George Russell cuando lideraba y por el toque de Lando Norris y Oscar Piastri en la última vuelta lo que hace que Antonelli aumente su ventaja en la clasificación general de pilotos y tenga el campeonato aún más cerca

Max Verstappen (Red Bull) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Singapur de F1, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó este sábado en el circuito urbano de Marina Bay, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder de la general, acabó cuarto, reforzando así su posición de honor al frente de la clasificación de pilotos debido a que George Russell, su principal rival, abandonó.

El neerlandés Max Verstappen se impuso por delante de los dos Ferrari, de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc, quienes completaron el podio, en una carrera que se retrasó algo más de media hora por la lluvia que estaba cayendo en la ciudad asiática. Prevista inicialmente a 21 vueltas y que finalmente se disputó a una menos (se dio un giro por detrás del coche de seguridad para comprobar que no había ningún peligro para la integridad de los pilotos), para cubrir un recorrido algo inferior a los cien kilómetros.

Andrea Kimi Antonelli acabó cuarto la carrera corta, en tanto que su compañero en Mercedes, el inglés George Russell, abandonó tras perder el control de su monoplaza en la última curva de la primera vuelta, justo cuando lideraba la prueba. El italiano también se aprovechó del toque entre los dos McLaren del inglés Lando Norris y del australiano Oscar Piastri, que rodaban por delante de él, en la última vuelta, para sumar así otros cinco puntos; y ahora lidera la competición con 325 puntos, 89 puntos más que George Russell.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, sin opciones en la carrera sprint del Gran Premio de Singapur

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, y Carlos Sainz (Williams) terminaron undécimo y duodécimo, respectivamente en esta carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 disputada este sábado.

Los dos pilotos españoles estuvieron siempre en los últimos puestos de la carrera. Intentaron imponer un ritmo rápido pero siempre estuvieron alejados de los puestos de cabeza. Ni siquiera pudieron aprovechar las condiciones cambiantes de la pista la cual se fue secando con el paso de las vueltas.

De hecho, los españoles finalizaron en dichas posiciones, cerca del Top 10, ayudados por los abandonos que hubo durante la prueba en donde muchos pilotos no se sintieron cómodos.

Ahora los pilotos del Mundial de Fórmula 1 se centran en la clasificación para la carrera del domingo, que se disputa en la tarde de este sábado, y en la prueba larga que se va a celebrar este domingo tal y como es habitual cuando hay Gran Premio.

- Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras la carrera sprint del Gran Premio de Singapur: