Cuando el coche pesa más que el piloto: la reflexión de Grosjean sobre la F1

El expiloto habla sobre las injusticias tras un 2025 marcado por el dominio técnico, donde para decidir el título ha sido decisivo el buen funcionamiento de la máquina

La Fórmula 1 está llena de dualidades, siendo un deporte tan volátil que puede que todo cambie en un abrir y cerrar de ojos. Si no que se lo digan a Grosjean, que dejó este deporte tras su accidente en 2020 en el que su coche se vio envuelto en llamas y del que salió milagrosamente casi ileso. El piloto, que ahora compite en IndyCar, ha hablado sobre este deporte que, según él, no siempre es justo.

Grosjean sobre la balanza de la Fórmula 1

El francés ha reflexionado mientras analizaba una temporada 2025 en la que McLaren se ha llevado de calle los dos campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores. Pero aquí es donde se reabre ese debate tan manido a lo largo del tiempo, e implica a Verstappen: el neerlandés cometió menos errores que el actual poseedor de la corona, Lando Norris, pero aún así no fue capaz de superare.

''Al final la Fórmula 1 es un deporte muy interesante. A veces ni siquiera puedes llamarlo deporte, porque no es justo desde el primer día. Se ha visto muy claro este año, con los dos McLaren arriba del todo y Max siendo excepcional, pero nadie más tuvo una oportunidad real de ser campeón del mundo ¿Es justo decir que competimos todos por el mismo título cuando no tenemos las mismas herramientas? En realidad, no'', asegura Grosjean en unas declaraciones recogidas por Motorsport, hablando de las dos caras de este deporte.

Newey y el papel del piloto

La discusión de si la F��rmula 1 es justa o no es justa no es algo nuevo, pero también hay que tener en cuenta que no se busca la igualdad de condiciones como en otras competiciones como la F2 o la IndyCar, si no una competencia de excelencia total. La misión de 'el mejor piloto' no es otra que fichar por 'el mejor equipo' para llegar a lo más alto con el mejor monoplaza. El único duelo 'justo' es contra el propio compañero de equipo, como el que ha ganado Fernando Alonso contra Lance Stroll.

Sobre esto mismo habló el propio Newey en el podcast James Allen on F1 en noviembre, explicando que la mano del piloto es fundamental para controlar la máquina y adaptar el coche a sus necesidades: ''La gente en la industria pasa demasiado tiempo mirando los datos y no el tiempo suficiente escuchando lo que dice el piloto. El piloto es la pista más grande porque el ser humano es el sensor más sofisticado que existe. Ajustarán automáticamente cómo usan el coche para adaptarse a sus limitaciones, y a menudo ni siquiera saben que lo han hecho''. El eterno debate ahora pasa por los cambios de la FIA de cara a este recién estrenado 2026, que todo indica que podría poner la clasificación patas arriba.