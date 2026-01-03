Se avecina un giro histórico en la F1: Barretto predice un campeón inédito en 2026

En la previa del nuevo curso, el corresponsal oficial de la F1 Lawrence Barretto, ha publicado sus predicciones sobre lo que puede marcar la próxima temporada, desde el campeón hasta los equipos y pilotos llamados a dar un paso al frente

Si por algo destaca Lawrence Barretto, es por sus predicciones cada vez que comienza un nuevo curso en la Fórmula 1. El periodista y presentador británico 'adivinó' el pasado año que Lando Norris rompería la hegemonía de Max Verstappen en el campeonato de pilotos, aunque falló al pronosticar que el de constructores lo ganaría Ferrari. Con un 2026 que ya ha comenzado lleno de cambios y de incógnitas de cara a la nueva temporada, el experto en F1 ha vaticinado que el título en esta ocasión lo ganará un piloto que nunca se ha hecho con él.

Lawrence Barretto apuesta por un nuevo ganador

El tictac del reloj para que las escuderías comiencen a mostrar sus próximos monoplazas es cada vez más fuerte, comenzando las presentaciones el próximo 15 de enero. En acción no las veremos hasta febrero, en las pruebas de pretemporada hasta el pistoletazo de salida con el Gran Premio de Australia. Como es costumbre, Lawrence Barretto ha hecho sus predicciones en el sitio oficial de la Fórmula 1 de cara a esta nueva temporada.

La F1 volverá a tener un nuevo campeón

Barretto apunta por la carne fresca para ganar el campeonato de pilotos de nuevo, justo un año después de que el británico acertase que Lando Norris se alzaría con el título. Pero, ¿en qué se basa el británico para decir esto? Pues en los múltiples cambios que conlleva el cambio de reglamento en 2026: ''Es inevitable que el orden jerárquico sea diferente al de 2025''.

En cuanto a quién podría ser este piloto, Lawrence sitúa como a los que más papeletas tienen de llevarse el campeonato a Rusell, Leclerc o Piastri. Esto sería de nuevo todo un golpe en la mesa en la historia de la Fórmula 1, que hasta la victoria de Lando Norris este año solo había visto ganar desde 2009 a Verstappen, Hamilton, Rosberg o Vettell

Apunta a un Williams de Carlos Sainz en lo alto

Williams ha logrado alcanzar el quinto lugar este año en el campeonato de constructores, con una pareja de pilotos como Alexander Albon y Carlos Sainz, que han logrado un sólido octavo y noveno puesto respectivamente. Esto, unido a la nueva normativa y a la unidad de potencia Mercedes, cree que sería suficiente para romper la racha sin victorias desde España 2012: ''Williams tiene una de las alineaciones más fuertes de la parrilla. Ambos, Albon y Sainz, aún no han alcanzado su punto máximo y el equipo se fortalece desde los cimientos''.

Al menos 10 ganadores distintos

Arriesgada pero no imposible teniendo en cuenta la cantidad de cambios que se avecinan en este nuevo año, vaticinado que al menos habría 10 ganadores distintos en los GP que serían los siguientes: Norris y Piastri en McLaren, Russell y Antonelli en Mercedes, Verstappen, Leclerc, Hamilton y una victoria de Williams. Se completarían los diez nombres con la ansiada 33 de Fernando Alonso con Aston Martin o la sorpresa de Pierre Gasly o Isack Hadjar. Sin duda, llegar a lo alto del podio va a estar bastante repartido según Barretto.

Movido mercado de pilotos para 2027

La última y no por ello menos importante predicción pasa por mirar cara a cara al futuro, con un mercado de pilotos de infarto para la temporada 2027 con más de cinco cambios. En el punto de mira se encuentra Max Verstappen, con Mercedes acechando, a la espera de que el desempeño de Red Bull Ford de la talla. También apunta Lawrence Barretto a que gracias a la flexibilidad del contrato de George Russell, le podría poner ojitos a Aston Martin con Newey al pie del cañón para que el AMR26 sea uno de los coches más equilibrados de la temporada.