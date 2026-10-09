Fernando Alonso aún no se lo cree y Carlos Sainz estalla contra la FIA: "Igual que en Malasia, ha decidido no garantizar la igualdad deportiva"

La clasificación del Sprint en el GP de Singapur 2026 fue un caos que dejó a Sainz como uno de los perjudicados, mientras que Alonso se vio sorprendido por un tiempo que no esperaba

Decepción y sorpresa para Fernando Alonso y un enfado tremendo para Carlos Sainz. La clasificación para la carrera al Sprint del Gran Premio de Singapur 2026 no dejó satisfechos a los españoles. Y, en especial, a un Sainz que vio cómo un error de la propia Fórmula 1 le dejaba sin opciones a pelear por nada y le 'obligaba a salir' último en la primera cita de este sábado.

El problema llegó después de que un error de 'Dirección de carrera' provocara que algunos coches perdieran potencia durante la SQ1. Después de que un accidente de Checo Pérez frenara la sesión, tras reanudarse, uno de los directores se equivocó y eso hizo que el 'modo adelantamiento' no se reactivara. Luego, cuando se apercibió, lo reactivó y estuvo unos segundos así antes de quitarlo de nuevo. La conclusión fue que los pilotos que había salido primero y habían hecho su vuelta con el 'modo adelantamiento' activado lograron un mejor resultado.

Entre los más afectados estuvo el compañero de Fernando Alonso, Lance Stroll, así como los Williams y en especial Carlos Sainz. "Por alguna razón, la FIA, igual que en Malasia, ha decidido no garantizar la igualdad deportiva. Parece que estamos contentos dejando que la mitad de los coches hagan la clasificación con más potencia que la otra mitad", señalaba.

"Estoy un poco confundido sobre por qué este deporte sigue haciendo cosas diferentes dependiendo de quién queda eliminado en la Q1 o de quién se queda fuera en la primera vuelta", añadía el madrileño, visiblemente molesto, que aprovechaba para darle un palito a la FIA por lo sucedido con Hamilton en Sepang.

La FIA deja a varios coches sin el 'modo adelantamiento'

"La mitad de los coches hicieron su vuelta con un motor medio segundo más rápido que la otra mitad. Ha habido otro problema de software con los coches y esta vez nos ha tocado salir perjudicados", avisaba Sainz, quien, no obstante, también reconoce que su coche, posiblemente, no estaba para entrar en la SQ2. "Ha sido una vuelta realmente mala. Solo hemos podido hacer un intento y ya habíamos tenido problemas con los frenos en los entrenamientos. Los cambiamos, pero seguíamos teniendo dificultades. He bloqueado varias veces y también he sufrido mucho con los neumáticos", reconocía el piloto de Williams.

"Hemos hecho toda la vuelta con medio segundo menos de potencia que en cualquier otra vuelta del fin de semana. Eso nunca ayuda. Pero con todos los problemas que hemos tenido con los frenos y los neumáticos en esta clasificación, habríamos sufrido igualmente para pasar de ronda", sentenciaba.

Ante esto, tendrá que centrarse en el Sprint en probar todo lo que le está dado problemas y pensar más en la Clasificación de este sábado, donde espera poder luchar al menos por estar en la Q2.

Fernando Alonso, sorprendido con su vuelta

Por otra parte, la decepción de Fernando Alonso llegaba porque, pese a ser 15º y a pasar de la SQ1, el español consideraba que había hecho una vuelta buena para estar en la tercera ronda de clasificación, de la que quedó muy lejos. De hecho, confirmó que su Aston Martin, quitando el problema de potencia que tiene en las rectas, está muy cerca de la perfección. De ahí su sorpresa.

"La verdad es que me pareció una vuelta muy buena y quizá lo suficientemente buena como para pasar a la SQ3. Así que, dado que estamos tan lejos en la 15ª posición, me ha decepcionado un poco por la calidad de la vuelta y por como yo la había valorado", reconocía el piloto asturiano, que acabó a medio segundo del Alpine de Gasly, el coche que cerraba el Top-10.

El piloto de Aston Martin dejaba claro que su coche sigue teniendo los conocidos problemas de falta de potencia y, en este circuito, su mayor carga aerodinámica, que les perjudica, pero eso no lo ve suficiente para justificar su tiempo. "No lo sé", señaló ante la pregunta de por qué había rendido menos de lo que él creía. "El polvo no fue realmente un problema. La pista tenía bastante agarre desde el principio. Así que el coche respondía bien. He tenido un poco de subviraje, que aún no hemos resuelto ni en la FP1 ni con los cambios entre la FP1 y la clasificación al sprint. Así que mañana, después de la carrera, nos queda un poco más de trabajo por hacer. Pero, aparte de eso, creo que el coche no está muy lejos del nivel óptimo", analizaba el asturiano.

Fernando Alonso, ante esto, no sabe que esperar del sábado y el domingo, ya que, según señala, sólo les "lastra" la carga aerodinámica con respecto a otros circuitos. "Obviamente, también la falta de potencia sigue notándose en las largas rectas", señalaba el español, pero en Singapur hay menos que en Monza o Bakú, donde sí se sentía esa inferioridad.