Fernando Alonso saca pecho ante Stroll y Aston Martin lo manda al último lugar

El asturiano justifica su mala posición en la Clasificación por los problemas en el motor y su equipo decide cambiarlo

La esperanzas que Fernando Alonso y Aston Martin tenían en el Gran Premio de Singapur empezaron a torcerse el viernes. El piloto asturiano hizo una vuelta, según él, perfecta y, sin embargo, sólo le dio para acabar decimoquinto y a medio segundo de las diez primeras plazas en la 'qualy' del Sprint.

Aunque logró ascender hasta la undécima posición en la carrera corta fue debido a los muchos percances que se dieron, porque en la Clasificación de la carrera del domingo le fue, incluso, peor que el viernes y no pasó a la Q2.

Ante las dudas sobre su actuación y un posible error en su vuelta rápida, Fernando Alonso sacó pecho y apuntó a Lance Stroll para justificar que su Aston Martin no daba para más. Incluso dejó caer que había sacado más de lo que el rendimiento de su coche podía dar. "Creo que estoy siete décimas por delante de mi compañero de equipo, así que si alguien piensa que por media décima, por un pequeño margen, no estamos en la Q2, es que quizá no haya visto el 99% de la vuelta", señala el asturiano.

"Probablemente, deberíamos haber quedado mucho más atrás y, con Hadjar compitiendo, probablemente habríamos quedado incluso en el puesto 19º, 20º o algo así, así que creo que fue lo máximo. Realmente una vuelta muy sólida", añadía el español.

Alonso, con ello, pasaba la pelota a Aston Martin y a Honda, señalando que el coche no daba para otra cosa que para eso. Aunque el mensaje era más dedicado a la prensa, porque, a continuación, desveló algunos problemas que estaba sufriendo durante el fin de semana.

Fernando Alonso desvela problemas en el motor

"Todavía tenemos algunos problemas y preocupaciones con el motor. Ya los tuvimos en la carrera al sprint y creo que han seguido apareciendo en la clasificación. Hemos tenido problemas con el motor durante todo el día, desde la carrera al sprint. (...) Como he dicho, no se puede predecir cuándo va a fallar el motor, así que, por desgracia, nos ha pasado este fin de semana y parece que perdemos mucha potencia a la salida de las curvas, así que tenemos que investigar y averiguar por qué", reconocía.

Fernando Alonso admite que se plantearon cambiar el motor, pero eso les aseguraba partir últimos y que quisieron probar si había mejora en la Clasificación. "Se barajó -la opción de cambiar motor-, pero eso significa salir desde atrás, así que siempre esperas a ver cómo va la qualy y luego ya tomas la decisión. Ahora que no hemos superado la Q1, quizá la decisión sea más fácil", añadía el asturiano.

Su predicción fue exacta y Aston Martin ha tomado la decisión de cambiar su unidad de potencia, por lo que tendrá que salir desde el 'pit line', por detrás de Russell y Hadjak.

Aston Martin cambia el motor de Alonso

El que lo confirmó fue el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, quien desvelaba a que se habían debido los problemas y por qué habían tomado esa decisión entre todos. "Las lluvias, justo antes de la carrera sprint, provocaron condiciones de pista mojada, creando un entorno complicado para la gestión de la energía. A pesar de los obstáculos, pudimos recopilar datos valiosos durante la sesión. Analizamos esa información y trabajamos para optimizar nuestra configuración antes de la clasificación. Aunque el resultado no fue el que buscábamos, continuamos profundizando nuestro conocimiento del paquete bajo las condiciones excepcionales que hemos encontrado este fin de semana", señaló el japonés.

Orihara señala que el motor del Aston Martin de Fernando Alonso estaba sufriendo problemas de potencia, especialmente a la salida de las curvas. Ante esto y viendo la posición retrasada que tenía en la parrilla de salida, han optado por cambiar el motor, lo que implicará una sanción.

"Tras los comentarios de Fernando Alonso durante la clasificación, hemos decidido sustituir la unidad de potencia durante la noche. Aún queda mucho trabajo por hacer antes de la carrera de mañana, pero el equipo seguirá centrado en la tarea que tenemos por delante y continuará preparándose para el gran premio", añadía el ingeniero nipón.