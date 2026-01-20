Ford rescata a Logan Sargeant tras su traumática salida de la Fórmula 1

Desapareció del radar por sus múltiples accidentes y ahora vuelve a tener futuro en la élite del motor: Ford ha apostado por el piloto estadounidense para su ambicioso proyecto en resistencia, abriéndole la puerta a una segunda oportunidad

Un asiento en Williams, un solo punto en el casillero y una factura de reparaciones que precipitó el final de Logan Saegeant en la Fórmula 1. Una serie de circunstancias que acabaron con su carrera de forma abrupta en agosto de 2024, marcado por una batería de incidentes que acabaron siendo imperdonables para la escudería británica. Ahora Ford ha decidido apostar por el estadounidense y como dijo el ciclista Lance Armstrong, ''si alguna vez tienes una segunda oportunidad para algo, tienes que ir hasta el final''.

Sargeant y su 'gafe' en la Fórmula 1

El piloto tuvo una trayectoria breve y complicada en el Gran Circo, marcada por la dificultad de adaptarse al ritmo de máxima categoría y la presión de competir en un equipo como Williams. Su mejor resultado después de 36 carreras oficiales fue el 10º puesto y fue superado por Alex Albon en todas las sesiones clasificatorias en las que ambos participaron. Sargeant llegó a la Fórmula 1 como el primer estadounidense a tiempo completó desde 2007. Si algo marcó su carrera, fue cometer varios errores que derivaron en accidentes costosos para el equipo.

El rendimiento de Sargeant estaba bajo lupa, aunque el agujero negro fue el GP de Países Bajos 2024. Durante la tercera sesión de entrenamientos libres, Logan tuvo un accidente muy fuerte en una pista mojada que destrozó su Williams FW46. Un hecho que cabreó a su equipo, ya que el coche acababa de recibir un paquete de mejoras caro, por lo que perder esas piezas fue la gota que colmó el vaso. Fue sustituido por Franco Colapinto el resto de la temporada y sus accidentes constantes supusieron una carga financiera enorme para un equipo de presupuesto medio como Williams.

Su nuevo comienzo en Ford

La vida siempre da sorpresas y Ford es el salvavidas que Sargeant ha encontrado tras su accidentado paso por la Fórmula 1. La marca estadounidense lo ha fichado como piloto oficial de fábrica para liderar su regreso triunfar a la resistencia. Pasa así a ser una pieza clave de la estructura, corriendo en 2026 la temporada completa del Mundial de Resistencia a los mandos de un Ford Mustang GT3. El objetivo es adaptarse al formato de resistencia y a las carreras de larga duración.

A partir de 2027, Ford entrará en Hypercars para luchar por la victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans. Sergeant ha sido confirmado como uno de los pilotoes estrella para este prototipo junto a veteranos como Mike Rockenfeller. Parece que para la empresa de Detroit Logan es un talento infravalorado que simplemente no tuvo el entorno adecuado en Williams.