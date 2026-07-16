Máximo Quiles da el salto esperado tras su brillante temporada en Moto3

El murciano es una de los jóvenes más prometedores del motociclismo español. Por ahora, ha competido en 29 carreras de Moto3, ha logrado 9 victorias y 19 podios

Mientras en MotoGP ya sólo faltan los últimos retoques para completar la parrilla de 2027, en Moto2 van perfilándose también los equipos para afrontar con las máximas garantías posibles el curso venidero.

Así, el piloto español Máximo Quiles, actual líder del Campeonato del Mundo de Moto3, dará el salto de categoría al término de la presente temporada y competirá en Moto2 en 2027 con su actual equipo, el CFMOTO Aspar Team.

Según informó este jueves el Aspar Team, el joven piloto murciano tiene asegurado el ascenso de categoría para la próxima campaña, a la que podría llegar como campeón del mundo de Moto 3, cuya clasificación lidera actualmente con 104 puntos de ventaja sobre su compatriota Brian Uriarte, su más inmediato perseguidor.

Jorge Martínez 'Aspar', expiloto y fundador del Aspar Team, afirmó que en el equipo están "encantados" de poder contar con Quiles en Moto2. "Este año ha sido el piloto a batir en Moto3 y vamos a seguir trabajando duro durante los próximos meses para terminar la temporada como campeones antes de dar el salto a la categoría intermedia. Creemos que está preparado para todos los retos que le esperan", ha declarado en la nota de prensa.

Por su parte, Quiles aseguró estar "muy motivado y con muchas ganas" de probar la moto de Moto2: "Creo que será una moto que se adaptará perfectamente a mi estilo y será muy divertida. Soy alto y tengo los brazos largos, así que creo que este tipo de moto me vendrá muy bien".

Hasta la fecha, el piloto español ha competido en 29 carreras de Moto3, logrando 9 victorias y 19 podios. En la presente campaña lidera la clasificación con 231 puntos, 104 más que su rival más cercano y a sólo dos del récord absoluto de Moto3 a estas alturas de la temporada, en manos de Luis Salom (233 puntos en 2013).

Tras hacerse con una plaza para correr en el Mundial de Moto3 en 2025, antes incluso de cumplir los 17 años, el murciano espera ahora ascender a Moto2 con el título de campeón del mundo de Moto3 en su palmarés, siguiendo los pasos de Albert Arenas (2020), Izan Guevara (2022) y David Alonso (2024).

Es pupilo de los hermanos Márquez

Cabe recordar que Máximo Quiles es pupilo de los hermanos Márquez (Vertical Management, su empresa, es la que le hace las labores de representación). Después de brillar con luz propia el curso pasado, donde se perdió las primeras carreras del curso al no tener la edad mínima de 17 años pero aun así ganó hasta tres grandes premios (Mugello, Balaton Park y Portimao), ahora vuelve a demostrar su precocidad con este nuevo salto dos años después.

Y todo hace indicar que lo hará con el título de campeón de Moto3. Tras 11 grandes premios, el murciano suma ya seis victorias (Brasil, Jerez, Francia, Montmeló, Hungría y Assen) y 10 podios (segundo en Tailandia, Estados Unidos y Alemania y tercero en Brno, solamente se le escapó Italia, undécimo).

Actualmente, lidera la clasificación con 231 puntos, 104 más que el segundo, Brian Uriarte. Sin duda, una ventaja demasiado grande, salvo hecatombe (lesión de gravedad), como para que le den caza en la tabla.

Los pilotos de Aspar de Moto2 suben a MotoGP

Este anuncia se produce cuanto en el equipo Aspar ya han confirmado que sus dos pilotos de Moto2 han dado el salto a la categoría reina para 2027. Tanto Dani Holgado ya ha sido confirmado como nuevo corredor del equipo Gresini como David Alonso ha sido anunciado como fichaje de Honda, si bien aun no se sabe si lo hará con la escudería de fábrica o si recalará en el LCR.