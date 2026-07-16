El piloto español Alex Palou le hace un regalo muy especial a Trump

El tetracampeón de la IndyCar Series ha acudido a la Casa Blanca para presentar el 'Freedom 250' Grand Prix, la carrera que se disputará en Washington en agosto

El cumpleaños de Donald Trump y de Estados Unidos continúa. Tras la velada organizada por la UFC en los exteriores de la mismísima Casa Blanca entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, ahora le toca el turno al automovilismo. En concreto, a los pilotos de la IndyCar, por lo que el espectáculo está asegurado.

Así, el español Alex Palou, tetracampeón de la IndyCar Series, ha sido uno de los que han acudido a la Casa Blanca al evento de presentación del 'Freedom 250' Grand Prix, la carrera que se disputará en Washington en agosto.

En dicha visita, el piloto catalán regaló un casco personalizado al presidente estadounidense, Donald Trump. Palou estuvo acompañado por los también pilotos de la IndyCar David Malukas y Felix Rosenqvist, y obsequió a Trump, en nombre de esa competición, un casco con los colores de la bandera estadounidense y el nombre completo del mandatario, en el que se ve la silueta de la Casa Blanca.

"He visto a los tres hacerlo muy bien recientemente. Mejor ustedes que yo. Yo no quiero ir a 250 millas (400 kilómetros) por hora con solo dos pulgadas de separación entre mi auto y otro. Pero lo que han hecho en las últimas carreras es increíble", dijo Trump en una breve ceremonia a las puertas del Ala Oeste de la Casa Blanca.

Acto seguido, el presidente presenció una parada en 'boxes' simbólica en la que los mecánicos del Team Penske realizaron un cambio de neumáticos exprés.

¿Cuándo se celebra el 'Freedom 250' Grand Prix?

La capital estadounidense albergará entre el 22 y el 23 de agosto este gran premio, totalmente gratuito, que forma parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y que está integrado en el calendario de la IndyCar Series.

El trazado cuenta con siete curvas y una longitud de 1,7 millas (unos 2,74 km) y pasa por las inmediaciones de los monumentos más emblemáticos de la capital, incluyendo la Explanada Nacional.

La línea de garajes se ubicará en la avenida Pensilvania entre las curvas 1 y 2, mientras que la salida y la llegada estarán en la Calle 3, con el Capitolio como telón de fondo.

Trump compara esta carrera con el combate de la UFC

En este mismo acto, Trump comparó la importancia de esta carrera con la velada de artes marciales mixtas de la UFC celebrada en la Casa Blanca el pasado 14 de junio, día de su 80 cumpleaños, en la que el español Ilia Topuria fue derrotado por el estadounidense Justin Gaethje.

"La UFC logró las mayores audiencias de cualquier pelea en la historia. Esta carrera alcanzará las mayores audiencias de su tipo. Será uno de los eventos automovilísticos más inolvidables que el mundo haya visto jamás", afirmó el presidente norteamericano.

Y para ello ha querido contar en su puesta de largo con Palou (Chip Ganassi), campeón de la IndyCar Series en 2021, 2023, 2024 y 2025 y que marcha primero en el campeonato con 404 puntos, 56 más que su inmediato perseguidor, el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global).

El barcelonés suma cuatro victorias en once carreras, a falta de seis grandes premios para terminar la temporada.