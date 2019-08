Arón Canet, piloto del equipo Ángel Nieto Aspar en 2020

Madrid, 20 ago (EFE).- El español Arón Canet será piloto de la categoría de Moto2 con el equipo Ángel Nieto de Jorge Martínez "Aspar" la próxima temporada, según anunció el equipo valenciano.

Canet, segundo clasificado del Mundial de Moto3 a un solo punto de distancia del líder, dará el salto a la categoría intermedia de la mano del conjunto valenciano y se convierte así en la primera pieza del proyecto del equipo valenciano para 2020 en Moto2 después de cuatro temporadas en el Mundial.

Dos victorias y seis podios en las primeras once carreras del año le sitúan como uno de los aspirantes al título mundial una de las razones por las que el valenciano se une así a una larga lista de pilotos locales que han competido con el equipo desde 1992.

Además de Aspar como piloto, por su equipo han pasado deportistas de la talla de Juan Bautista Borja, Jerónimo Vidal, Álex Debón, Héctor Barberá, Héctor Faubel, Sergio Gadea, Xavi Forés o Nico Terol, entre otros, con los que el equipo ha conseguido un título de campeón del mundo, dos subcampeonatos, 29 victorias y 86 podios.

"Era muy importante poder contar con un piloto como Arón Canet en nuestro proyecto, un piloto ganador que está luchando por ser campeón del mundo y que ha madurado mucho y está demostrando en 2019 que está un paso por delante de todos los demás", afirma Jorge Martínez "Aspar" en la nota de su equipo.

"Me alegra poder decir que es un piloto nacido de uno de los proyectos que inicié de la mano del Circuit Ricardo Tormo, la Cuna de Campeones, como también lo fueron Nicolás Terol, Sergio Gadea o Héctor Barberá, entre otros".

"El salto a Moto2 me hace mucha ilusión, después de cuatro años en Moto3 y estar luchando por el título, he decidido dar el paso de cambiar de categoría junto a Aspar, que es una persona muy importante en el mundo del motociclismo y me ofrecen todo lo que busco, un equipo cercano y un entorno familiar", señaló por su parte Arón Canet. /ea