Joan Mir no está preocupado por el rendimiento de la Suzuki en Catar

Madrid, 1 abr (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP en 2021, asegura que no está "preocupado, porque en carrera pudimos haber acabado segundos y nos pasaron en la recta de meta".



"Creo que podemos luchar por ganar y si nadie ha conseguido un mejor resultado, no quiere decir que nosotros no los podamos hacer, pero seguramente no es el mejor circuito para nosotros, aunque es un buen circuito si bien es muy favorable a Ducati y Yamaha, pero nosotros también somos rápidos", asegura Mir.



"No es un circuito que sea malo para nosotros, la moto aquí funciona, pero seguramente los demás ganan mucho en esta pista, sobre todo Ducati, por la recta que hay", esgrime el campeón.



En cuanto a su planteamiento de carrera, Joan Mir explica que "a no ser que cambie mucho la temperatura, que no creo, la opción de neumáticos, ya que todos usamos los mismos, es porque estaba muy claro que el compuesto blando era el que tenía más rendimiento de noche ya que de día cambiaba mucho porque hacía mucho calor en pista, pero como va a ser por la noche, si la temperatura es la que se espera que sea, no creo que nadie cambie de compuesto".



Y, al hablar de favoritos en el segundo fin de semana en Catar, reconoció que "las Ducati van muy bien aquí y las Yamaha también, sobre todo Maverick, que va muy bien, tiene mucha confianza con la moto y ha demostrado que aquí las Yamaha ganan. Aquí o gana Ducati, o gana Yamaha".



"Nosotros tenemos buen nivel y conseguimos hacer una carrera muy inteligente el domingo, y creo que podemos volver a repetirla, pero no sé si estamos al nivel de ellos, aunque creo que en la carrera cuando a Zarco le marcaron en la pizarra "Mir +0", sabía lo que le esperaba, que igual intentase adelantarlo. Claro que después, cuando vi yo Zarco +0, también sabía lo que me esperaba. El espectáculo estará por ahí. No sé si somos tan favoritos como ellos, pero por ahí", recordó Joan Mir.