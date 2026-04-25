Marc Márquez recula y señala a su hermano Álex en Jerez: "Las carreras serán completamente diferentes a esto"

El vigente campeón del mundo tiene claro que las condiciones que le han ayudado en la clasificación del GP de España no le acompañarán cuando se inicien las carreras de sábado y domingo

Marc Márquez ha vuelto, pero a medias. El nueve veces campeón del mundo ha dado una clase magistral en la clasificación del Gran Premio de España en el circuito de Jerez; sin embargo, tiene claro que si ha ocurrido de tal manera es por la conjunción de unas condiciones propias y atmosféricas que cambiarán de cara a las carreras. Por ello, recula cuando se le pregunta por su favoritismo para señalar a otros como su hermano Álex Márquez.

"Está claro que las condiciones han ayudado, ya que en seco está por delante Álex. Ahora, cuando se trata de agua y hay que fluir más que empujar tanto, ahí sí que me siento mucho más cómodo", expresa justo tras bajarse de la moto.

Cuestionado por la posibilidad de repetir éxito en carrera, tanto en la sprint del sábado como en la clásica del domingo, el vigente campeón del mundo se mantiene en la misma línea de prudencia para poner el foco no solo en su hermano, sino también en el italiano Fabio Di Giannantonio.

"Habra que ver cómo va la cosa en carrera. Parece que las dos serán en seco y si es se así habrá que ver qué nivel tenemos. Ya digo, Álex estaba delante y también Di Giannantonio. La sprint y la carrera serán completamente diferentes a esto. Lo importante es estar ahí arriba en la parrilla y salir bien. Después ya se verá", sentencia.

Marc Márquez explica su maniobra con Fabio Di Giannantonio

Una de las imágenes de la jornada en Jerez ha sido ver a Marc entra en el pit lane para en vez de marchar a su box cambiar de dirección en el último momento para regresar a pista y hacer la que a la postre fue la vuelta de la pole. ¿Por qué hizo eso? Él mismo lo explica con sus palabras. Aquí os dejamos el vídeo de la jugada.

"Tocaba hacer dos vueltas lentas para bajar la temperatura de los neumáticos y a su vez he visto que Di Giannantonio estaba jugando detrás. He entrado al box, pero viendo que solo quedaban cuatro minutos y medio de la sesión he preferido dar dos vueltas a solo una. Por suerte, con una ya me ha valido", sentencia en relación a la pole conseguida.