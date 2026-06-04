Raúl Fernández se planta y dice basta en Hungría

El piloto español ha reconocido estar enfadado por todo lo que ya se ha hablado sobre su futuro y ha decidido no realizar más declaraciones al respecto. Prefiere disfrutar del buen momento profesional y personal que atraviesa

Raúl Fernández está viviendo una temporada muy rara. Sin ir más lejos, en el pasado Gran Premio de Italia le tocó vivir las dos caras de la moneda. De la alegría del sábado ganando la Sprint, la primera de su carrera, a la tristeza de un domingo en el que una mala salida le impidió cosechar un resultado más jugoso.

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Pero digerir estos golpes no es lo que más le está costando al piloto español, sino controlar todo lo que se está hablando sobre él fuera de los circuitos. Su futuro está en boca de todos y su salida de Trackhouse ya es un secreto a voces. Por eso, ha decidido no responder a ninguna pregunta más acerca de ello.

Y así de claro lo ha dejado en la previa del Gran Premio de Hungría cuando le han cuestionado por si el resultado del sábado pasado había hecho cambiar de idea a sus jefes: "No. No lo sé. Lo siento, no hablaré más sobre mi futuro. Prefiero centrarme en lo que estamos haciendo. Tengo un buen equipo a mi alrededor con el que trabajo muy bien, así que estoy tranquilo".

"Ahora me siento me siento genial. El domingo no dormí muy bien porque le daba muchas vueltas a lo que pasó en la carrera, pero después de uno o dos días empecé a relajarme y a ver que, en general, hicimos un trabajo excelente", continuó el piloto madrileño.

Y cuatro días después, sigue pensando lo mismo y haciendo la misma autocrítica: "Tuvimos un ritmo muy bueno durante la carrera. Claro que no fue el resultado que esperábamos, pero viendo el trabajo del fin de semana, el ritmo que tuvimos en el sprint también fue una señal de que teníamos ritmo suficiente para luchar por el podio y la victoria".

Pero lejos de venirse abajo, Raúl prefiere tomárselo con filosofía: "En fin, esto es parte del deporte. Tenemos que sacar lo positivo, recargar energías y volver más fuertes. Esta es la clave para ser un mejor piloto, un mejor profesional, así que eso es lo que intento hacer".

Reconoce su error en Mugello

"Durante el fin de semana hicimos un buen trabajo, el sábado hicimos un trabajo realmente excelente. Esto es parte del deporte; si no estás en esta posición, este error no puede ocurrir, eso seguro. Y fui el primero en venir aquí y decir que fue un momento muy difícil en la primera curva del domingo, pero no podemos volver atrás, tenemos que aprender de lo que pasó", recalcó.

Y mientras no le llega esa propuesta de renovación porque su equipo sigue intentando realizar algún fichaje, Fernández está tratando de saborear cada día de su trabajo: "No, estoy más relajado. Pero eso no significa que se haya vuelto menos difícil, ¿verdad? Tengo una situación diferente".

Por último, cabe recordar que, en la actualidad, Raúl Fernández marcha sexto en la clasificación general, con 87 puntos, siendo el tercer español mejor colocado, por delante de los hermanos Márquez incluso. Por ahora, sólo Pedro Acosta y Jorge Martín le superan.

Los hipotéticos planes de Trackhouse para 2027

Una de las opciones que tienen en mente los dirigentes de Trackhouse es la llegada de Manu González, actual líder del Mundial de Moto2.

De igual modo, la llegada de González podría venir también acompañada del fichaje italiano Enea Bastianini (ahora en Tech3-KTM), que es quien suena como su primera espada para 2027.