Rally Dakar 2026 | Etapa 3, AlUla - AlUla: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

La tercera etapa del Rally Dakar volverá a traer muchas complicaciones para todos los pilotos de motos y coches, más aún después de las lluvias de los días previos y de lo fragmentada que llega la carrera tras solo 3 jornadas

El Rally Dakar 2026 tendrá este martes 6 de enero su tercera etapa, cuarta contando el prólogo inicial, y tras lo visto este lunes en la 2ª, puede empezar a marcar grandes diferencias por su naturaleza. Se trata de la etapa AlUla-AlUla en la que Nasser Al Attiyah defiende su recién conquistado liderato en coches y Daniel Sanders en motos, y donde los españoles Carlos Sainz y Nani tendrán que salir al ataque tras sendos pinchazos en sus Ford; algo mejor van las cosas para Edgar Canet, segundo (en la etapa y en la general) este lunes, y que tendrá de nuevo que pelear con abrir pista detrás de Daniels Sanders.

La etapa empieza y acaba en la región de AlUla, donde finalizó la Etapa 2. El recorrido estará lleno de pistas de arena muy complicadas acompañadas de rocas, aunque estas tendrán menos peso que las primeras jornadas. Eso sí, será una etapa difícil donde una buena navegación puede dar una importante ventaja y marcar grandes diferencias entre los pilotos, especialmente en una segunda parte con más pistas y pocos puntos de referencia. La organización ha admitido que los coches avanzarán casi ciegas por el camino de vuelta y las lluvias de los últimos días han complicado todo aún más.

Horarios de la Etapa 3

La etapa 3 comenzará de nuevo aprovechando los primeros rayos de luz de la mañana, saliendo a las 07:30 horas la primera moto, lo que se traduce en las 05:30 hora peninsular. A las 7:30 de la mañana aproximadamente comienza en España el cronometrado de motos, mientras que la especial cronometrada para los coches comienza sobre las 09:44 españolas.

Orden de salida de la Etapa 3 del Dakar 2026 - Motos

Daniel Sanders (Red Bull KTM) Edgar Canet (Red Bull KTM) Ricky Brabec (Honda HRC) Skyler Howes (Honda HRC) Tosha Schareina (Honda HRC) Ross Branch (Hero Motorsports) Michael Docherty (Red Bull KTM) Martim Ventura (Honda HRC) Luciano Benavides (Red Bull KTM) Adrien Van Beveren (Honda HRC)

Orden de salida de la Etapa 3 del Dakar 2026 - Coches

Seth Quintero / Andrew Short (Toyota) Henk Lategan / Brett Cummings (Toyota) Yazeed Al-Rajhi / Timo Gottschalk (Toyota) Toby Price / Armand Monleón (Toyota) Joao Ferreira / Filipe Palmeiro (Toyota) Simon Vitse / Max Delfino (MD) Sebastien Loeb / Edouard Boulanger (Dacia) Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia) Michal Goczal / Diego Ortega (Energylandia) Saood Variawa / François Cazalet (Toyota)

16. Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford)

17. Nani Roma / Alex Haro (Ford)

19. Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno (Dacia)

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 3 del Rally Dakar 2026 con salida y llegada en AlUla el martes 6 de enero a partir de las 21:00 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.