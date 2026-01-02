Rally Dakar 2026 | Etapa prólogo, Yanbu: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

El Rally Dakar 2026 arranca en Yanbu con una etapa prólogo decisiva, comenzando la acción oficialmente el sábado 3 de enero en una jornada breve pero estratégica de 98 kilómetros totales, de los cuales 23 serán cronometrados

El Rally Dakar 2026 arranca oficialmente este sábado 3 de enero en las costas de Yanbu, cruciales como punto de partida en el prólogo, las etapas 1 y 2 y la final en la etapa 13. Este preludio estará compuesto de un recorrido total de 98 kilómetros y una especial cronometrada de 22 kilómetros, fundamental para determinar el orden de salida de la primera jornada de la competición en las motos. En los coches también sucederá lo mismo, pero no contarán para la clasificación general. A orillas del Mar Rojo, los pilotos se enfrentarán a un terrero técnico que combina arena y pistas rápidas.

Yanbu, el primer reto del Dakar

La etapa prólogo en Yanbu no será un simple entrenamiento, sino una prueba de fuego donde la precisión será vital. El recorrido discurre por pistas de grava, un terreno resbaladizo que exige un pilotaje muy fino para no perder el control en las curvas. Aunque las diferencias de tiempo serán de apenas unos segundos, estos resultarán determinantes para la estrategia de carrera: los piloto más rápidos tendrán el privilegio de elegir su posición de salida para el día siguiente. Este sistema permite a los favoritos decidir si prefieren arriesgarse a abrir pista o a salir en puestos retrasados para aprovechar las huellas de sus rivales y rodar con mayor seguridad.

Horarios de la etapa prólogo

Se han facilitado ya los horarios de salida y llegada de los participantes, siendo las motos las que comenzarán, saliendo a las 7:15, hora española. En cuanto a los coches, el pitido inicial será a las 9:45, por lo que poco después se sabrá los resultados de esta etapa prólogo que puede ser decisiva.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características. Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se transmitirá un programa diario en Teledeporte a las 21:45 en las que se analizarán y resumirán cada etapa, además de poder ver los contenidos bajo demanda en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.