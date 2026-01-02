Rally Dakar 2026 | ¿Qué piloto ha ganado más veces el rally en coches y motos?

Con la llegada del Rally Dakar 2026, la lucha por el trono del desierto se reaviva. Mientras las nuevas estrellas buscan su primer título, el palmarés histórico sigue dominado por figuras que parecen imbatibles. Desde el récord absoluto de Stéphane Perhansel hasta las gestas de Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah, repasamos quiénes son los pilotos que más veces han ganado

Mientras los motores ya rugen en las dunas de Arabia Saudí para dar comienzo al Rally Dakar 2026, la competición de motor más exigente del mundo. En la cúspide de la pirámide, se encuentra Stéphane Peterhansel, que se vislumbra inalcanzable seguir su estela siendo el líder de la categoría de motos y de coches. Eso sí, también está repleto del empuje de veteranos incombustibles como Carlos Sainz y nuevos talentos sedientos de trofeos Touareg, como Edgar Canet, dando la posibilidad a los españoles de entrar en el libro de oro del Dakar.

Los reyes de las cuatro ruedas

Si hay una categoría que define la evolución técnica y la ambición de las marcas en el Dakar, esa es la de los coches. Lo que comenzó en 1977 como fruto de la casualidad, cuando Thierry Sabine se perdió en medio del desierto de Libia con su moto, se ha transformado en 2026 en una batalla de prototipos de alta tecnología capaces de sobrevolar las dunas a velocidades de vértigo.

Ganar esta disciplina no solo exige ser el más rápido, requiere una simbiosis perfecta entre la sangre fría del piloto, la precisión quirúrgica del copiloto y la resistencia de máquinas diseñadas para lo imposible. Estos son los nombres que han hecho del vivac una forma de vivir y los que más veces han ganado el rally en coche:

Stéphane Peterhansel: Ha ganado 8 títulos, en los años 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021.

Ha ganado 8 títulos, en los años 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016, 2017 y 2021. Nasser Al-Attiyah: Ha ganado 5 títulos, en los años 2011, 2015, 2019, 2022, 2023.

Ha ganado 5 títulos, en los años 2011, 2015, 2019, 2022, 2023. Ari Vatanen: 4 títulos repartidos en los años 1987, 1989, 1990 y 2023.

4 títulos repartidos en los años 1987, 1989, 1990 y 2023. Carlos Sainz: El español ha conseguido también 4 títulos, en los años 2010, 2018, 2020 y 2024.

El español ha conseguido también 4 títulos, en los años 2010, 2018, 2020 y 2024. René Metge: Ha conseguido 3 títulos, en los años 1981, 1984 y 1986.

Ha conseguido 3 títulos, en los años 1981, 1984 y 1986. Pierre Lartingue: Cierra este prestigioso ranking también con 3 títulos en los años 1994, 1995 y 1996.

El Olimpo de las motos

Si en coches la tecnología y la navegación son los pilares fundamentales, en las motos el factor humano es determinante para conseguir resultados. Una categoría con toda la esencia del Dakar y donde Stéphane Peterhansel cimentó su apodo de 'Monsieur Dakar', antes de saltar a los coches. Al contrario de estos, donde hay un líder destacado, en motos el trono está más reñido, con un triple empate en la segunda posición: