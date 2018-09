Maxime de Zeeuw: "Jugar en la liga española era mi sueño"

Santiago de Compostela, 23 ago (EFE).- El ala-pívot internacional belga Maxime de Zeeuw afirmó que con su fichaje por el Monbus Obradoiro ha dado "un paso adelante" en su carrera deportiva, después de pasar antes por el baloncesto alemán, checo, italiano y belga.



"Llevo siguiendo la liga española desde los 16 años. Veía los partidos cada semana, seguía a los jugadores y era un sueño para mí jugar en esta Liga. Estar aquí es un paso adelante en mi carrera. Hay muchas diferencias entre la liga española y el resto en las que he jugado. Los jugadores son tácticamente más inteligentes", apuntó en rueda de prensa.



Desveló que algunos de sus amigos que compiten en la liga Endesa, Hervelle, Tabu, Tumba, le dijeron que es un campeonato "complejo", por eso espera adaptarse rápido al sistema de juego de Moncho Fernández.



Moncho y José Luis -director general del Obradoiro- ya se interesaron por mí la pasada temporada. El club me quería, confiaba en mí y esta es la razón más importante de que hoy esté aquí. Quería jugar competición europea, pero cuando vi que estaban convencidos de que me querían en el equipo, decidí venir al Obradoiro", señaló.



Maxime de Zeeuw, que firmó un contrato hasta junio de 2020, se definió como "un jugador de equipo", y se siente "compatible" con cualquier compañero.



"Me gustan nuestros bases: Albert, David y Pepe. Tienen mucha experiencia y me ayudan a entender los sistemas de Moncho, que al principio son más difíciles. Me gusta mucho la forma de jugar del entrenador porque todos pueden anotar en cualquier situación. Creo que trabajando mucho lo entenderemos mejor y jugaremos bien".



"Intentaré aportar todo lo que esté en mi mano. Puedo anotar, postear... Las estadísticas son importantes para muchos jugadores pero, en mi caso, lo que más me gusta es ser feliz con mi equipo y con mis compañeros. Por eso juego al baloncesto. Aportaré mi experiencia e intentaré hacerlo lo mejor posible", concluyó.