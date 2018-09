Reinicio del reloj tras tiro a canasta entre los cambios de reglas aprobados

Nueva York, 21 sep (EFE).- La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó hoy unánimemente los cambios de reglas antes de la temporada 2018-1919 y el reinicio del reloj tras hacer un tiro a canasta estuvo entre las más destacada.

A partir de la pretemporada de la NBA 2018, el reloj de tiro se reiniciará a 14 segundos en situaciones de rebotes ofensivos, en lugar de 24.

La regla de falta en ataque se simplificará; y la definición de un "acto hostil" se ampliará a los efectos de activar la revisión instantánea de la repetición.

El reloj de disparo se reiniciará a 14 segundos en tres escenarios posibles como serán después de un rebote ofensivo, de un tiro de campo fallado o de un lanzamiento de personal que tocó el aro; perdida de balón del equipo defensivo tras un tiro de campo o de personal que tocó el aro, y cuando el equipo ofensivo se queda con el balón tras las mismas acciones anteriores.

La regla ha estado vigente en la NBA G League desde la temporada 2016-17, en la WNBA desde 2016 y en la FIBA desde 2014-15. La regla también estuvo vigente durante las Ligas de Verano de la NBA de 2018.

Los cambios a la regla de falta en ataque establecen estándares de "línea adelantada" basados en la posición de los jugadores en el momento de la falta al mismo tiempo que reducen el juicio requerido del árbitro y reducen el número de variables que afectan la aplicación de la regla.

Una falta clara en ataque ahora se define como una falta personal contra cualquier jugador ofensivo durante la oportunidad de anotación de transición de su equipo en circunstancias concretas.

Como será que la pelota está delante de la punta del círculo en la zona de defensa; ningún defensor está por delante del jugador ofensivo con la oportunidad de anotar en la transición; el jugador con la oportunidad de anotar en transición tiene el control de la pelota; y si la falta priva a su equipo de la oportunidad de anotar.

Como parte de la simplificación clara de la regla de la falta en ataque, los árbitros ya no necesitarán hacer juicios sobre si un defensor estaba entre (o si tuvo la oportunidad de estar entre) el jugador ofensivo con la oportunidad de anotar en la transición o dentro de la pintura.

En el caso de una falta clara, el equipo recibe dos intentos de tiro libre y posesión en la línea lateral más cercana al lugar donde ocurrió la falta.

Además, los árbitros ya no tendrán que determinar si el defensor estuvo o no en algún momento por delante del jugador ofensivo antes de cometer la falta, ni será relevante si un defensor golpeó o no al jugador ofensivo con la oportunidad de anotar de transición en la zona de ataque.

Bajo la regla simplificada, una falta clara no puede ocurrir si el jugador ofensivo está en el acto de tirar a canasta o si la falta es causada por el intento del defensor de interceptar o desviar un pase destinado al jugador que busque anotar en la transición.

Si se comete una falta clara, el equipo afectado continuará recibiendo dos tiros libres y posesión de la pelota en la línea lateral más cercana al lugar donde ocurrió la falta.

La definición ampliada del "acto hostil" para activar la repetición instantánea ahora se extendería más allá de la interacción con otro jugador para incluir también una interacción hostil con un árbitro, entrenador o espectador.

La junta de gobernadores votó sobre los cambios de reglas en las reuniones que mantuvieron hoy en Nueva York, de cara a dejar todo listo para cuando de comienzo la nueva temporada el próximo mes de octubre.

Los cambios de reglas requerían de una mayoría de dos tercios para aprobarlos después que fueron recomendados unánimemente por el Comité de Competición de la NBA.