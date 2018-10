El San Pablo se conjura para conseguir la segunda victoria ante Tecnyconta

Burgos, 5 oct (EFE).- El San Pablo Burgos recibe este sábado a las 18:15 horas en el Coliseum burgalés a Tecnyconta Zaragoza, un rival directo contra el que los jugadores azules deberán mostrar la misma cara que ante Kirolbet Baskonia si quieren sumar la segunda victoria de la temporada en Liga Endesa.



Los de Diego Epifanio tienen muy claro que solo una victoria ante Zaragoza haría bueno el resultado del pasado miércoles, cuando se impusieron a Baskonia en un partido muy completo, por lo que la concentración y el respeto al rival son las máximas para afrontar este crucial choque.



El técnico burgalés, que podrá contar con todos sus hombres, ha destacado en la rueda de prensa previa que "el grupo está trabajando bien" y sabe de sobra la importancia del partido de este sábado para lograr el objetivo de la permanencia, recalcando que, "si no somos capaces de motivarnos es que tenemos un problema".



Epifanio se ha apresurado a rebajar la euforia que ha aportado tanto al equipo como a la afición la victoria ante los vitorianos, recordando que "ganar el miércoles no nos da para mantenernos en Liga Endesa", al tiempo que ha recalcado que "si no competimos al 100%, no ganaremos a nadie".



Por eso, para el entrenador del San Pablo conseguir la segunda victoria pasa por hacer un partido muy completo, con intensidad y controlando el rebote y el ritmo del partido porque, ha puntualizado, "Tecnyconta nos va a poner las cosas muy difíciles".



Sobre el conjunto maño, 'Epi' ha señalado que es un equipo que "ha cambiado mucho" pero que su entrenador, Porfi Fisac, "está intentando marcar su sello", recordando que el miércoles fueron capaces de anotarse un parcial de 15-3 ante Delteco GBC para ganar el encuentro.



El técnico burgalés ha subrayado la calidad de Zaragoza tanto en el perímetro, con jugadores como Macaleb, Okoye o Barreiro, como en el juego interior, donde jugadores como Radovic son "muy fuertes en el poste bajo", concluyendo que se trata de "un equipo que sabe explotar muy bien sus virtudes".