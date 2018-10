Rupnik: "El Hapoel tiene un equipazo, pero todo es posible"

Madrid, 30 oct (EFE).- El base esloveno del Montakit Fuenlabrada Luka Rupnik elogió a su rival de este miércoles en la Liga de Campeones de Baloncesto, el Hapoel Jerusalén israelí, del que dijo que tiene "un equipazo, especialmente con la vuelta de Amar'e Stoudemire", aunque advirtió que "todo es posible" jugando en casa y con su afición.



"Tiene un equipazo, especialmente con la vuelta de Stoudemire. Pero contamos con nuestra afición y todo es posible, vamos a lucharlo como siempre. Estamos preparados, físicamente estamos bien y con ganas de que llegue el partido", manifestó el director de juego en declaraciones que ofrece el club.



Rupnik reconoció que el equipo madrileño tiene "un calendario muy duro" con las dos competiciones, pero aseguró que están "preparados" y físicamente están "bien" aunque tienen "poco tiempo para preparar al detalle cada partido".



"Néstor (García) es un buen psicólogo, nos prepara muy bien para los partidos. Ahora tenemos ya la atención en el partido de mañana contra el Hapoel, quedaron atrás los de Dijon y Valencia", señaló sobre el entrenador argentino, retornado al Fuenlabrada tras la destitución de Agustí Julbe.



En cuanto a su situación en la competición europea, en la que están invictos en las primeras tres jornadas, Rupnik recordó que es "el grupo más difícil de la Champions", con el vigente campeón, el AEK Atenas griego, y un equipo de Euroliga como el Brose Bamberg, por lo que el buen comienzo no es garantía de nada.



"Hemos empezado muy bien, pero todavía quedan once partidos y no podemos relajarnos. Nuestro grupo es muy duro, no solo el AEK por ser el actual campeón, sino otros rivales. El caso del Amberes y su victoria sobre el Hapoel es un buen ejemplo", explicó.



Rupnik aseguró que el Fuenlabrada "no renuncia a ninguna victoria por difícil que sea", tanto mañana ante el Hapoel como en los próximos duelos contra el Barcelona, el AEK y el Real Madrid.



A nivel personal, se encuentra "muy bien" después de haber superado "pequeños problemas físicos" en pretemporada.



"Tengo confianza para jugar y la ventaja de que conozco el sistema de Néstor y respondo mejor que el año pasado. A seguir así, luchando, defendiendo bien e intentando hacer mejores a mis compañeros, ese es mi trabajo", finalizó el base esloveno.