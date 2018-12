Mondelo: "Somos un equipo y no una selección"

Madrid, 10 dic (EFE).- Lucas Mondelo, seleccionador español de baloncesto femenino, destacó la mentalidad de su equipo y consideró que esta le ha ayudado para lograr un gran número de éxitos recientes.



"Mi cuerpo técnico y yo hemos puesto nuestra parte pero tiene que haber una capacidad de recepción, que ellas piensen igual y se lo crean. Donde a lo mejor no llegamos físicamente llegamos por el gen competitivo, por la lectura de juego y porque somos un equipo y no una selección", destacó en declaraciones a EFE antes de la gala de entrega de los 'Premios AS del deporte'.



A la hora de hacer balance del 2018, señaló: "Hemos logrado la sexta medalla consecutiva. Seguimos ganando después de ganar, que es lo más difícil que hay en el deporte creo. Además hemos superado la presión de jugar en casa y todos los problemas físicos que mantuvimos ocultos para que no entrara el miedo".



"Ha sido durísimo. La actuación de las chicas en el Mundial la pongo a la altura de la plata olímpica y de la medalla de oro europea en Francia porque ganar un bronce mundial siempre es importante pero hacerlo de la forma en la que lo conseguimos lo es más", manifestó.



Además analizó lo que espera del 2019: "Cada año empiezas de nuevo. Este año el Europeo es en Serbia, hay equipos potentes que no van a ser cabezas de serie y te pueden tocar en el grupo. Además es año de clasificación olímpica y van a venir todas las jugadoras que a veces faltan en algún Europeo. Va a ser muy duro. España es una de las cuatro o cinco favoritas". EFE



