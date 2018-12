El Breogán, ante el más difícil todavía para reaccionar

Lugo, 15 dic (EFE).- El Cafés Candelas Breogán, después de cinco derrotas consecutivas, las dos más recientes a domicilio, se enfrenta al más difícil todavía para reaccionar en la Liga Endesa, la visita del Real Madrid al Pazo dos Deportes después de que los blancos se llevaran por delante el pasado jueves al Barcelona Lassa (92-65) en la Euroliga.



El Madrid ha cedido dos derrotas en las primeras once jornadas de la Liga, en las que el Breogán solo ha podido lograr un par de triunfos, ambos delante de sus aficionados.



Los lucenses despedirán el año con los encuentros con el equipo que entrena Pablo Lasso y el MoraBanc Andorra en casa y el partido, a domicilio, ante el Montakit Fuenlabrada.



Su última victoria se remonta a la sexta jornada, en la que se impusieron (69-56) al Monbus Obradoiro en el Pazo, escenario en el que también se llevaron el otro triunfo del campeonato, ante el Movistar Estudiantes (86-79).



El entrenador del Breogán, Natxo Lezkano, ha advertido de la misión casi imposible que supone ganar al Real Madrid, pero ha dejado claro que se "agarra" a esa "opción" de conseguir la victoria.



"Estamos en la misma liga y siempre hay una opción de ganarles. Vamos a agarrarnos a ella. Es una tarea muy complicada, porque probablemente sea el mejor equipo de Europa ahora mismo", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.



El conjunto lucense tratará de no encogerse en la pista y, al abrigo de su afición, crecer ante el Real Madrid y firmar el partido perfecto.



Esto es, en palabras de Lezkano: "No perdonar ninguna ocasión en tiros abiertos, tiros libres, debajo del aro, no dejar que tengan segundas opciones, no permitir que los rivales corran, hacer todo bien e intentar forzar a que tengan un mal día".



A la dificultad que entraña el rival se suma, una vez más, la situación del propio equipo breoganista, que sigue en cuadro.



Esta semana, Gerun y Sulejmanovic han arrastrado molestias y llegarán justos al partido si es que finalmente no se suman a las bajas confirmadas de Ricardo Uriz y Henk Norel, mientras que el equipo sigue pendiente del mercado para reforzarse.



Tal y como apunta la ACB, el 140-48 registrado en la temporada 1975-76 sigue siendo la victoria más amplia del Real Madrid y la mayor derrota lucense, y el balance en tierras gallegas es de 3-19 a favor de los blancos.



Sergi Vidal se reencontrará con uno de sus exequipos, en el que militó en las temporadas 2009/10 y 2010/11, y Fernando Calatrava, Vicente Bulto y Iyan González serán los árbitros del partido que comenzará a las 17.00 horas.