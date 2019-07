Diop: "Todavía no ha llegado mi momento en la selección, pero llegará"

Madrid, 27 jul (EFE).- Ilimane Diop, preseleccionado con el equipo español para el Mundial de China de baloncesto, se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar un gran campeonato con España y afirmó que aunque "todavía no ha llegado" su "momento" está seguro de que "llegará".

"Todavía no me ha llegado el momento de poder jugar un gran campeonato con España, pero nunca sabes. Mi trabajo es estar aquí y dar mi máximo. La toma de decisiones no es cuestión mía, pero espero que un día u otro llegará ese momento", dijo el pívot nacido en Dakar, Senegal.

Los primeros entrenamientos van por el buen camino a juicio del jugador. "Estamos haciendo cosas interesantes y las sensaciones son buenas, la gente te ayuda bastante y te entiendes rápido con todo el mundo".

Diop también habló de cómo se ve el Mundial desde dentro del equipo.

"La gente está ilusionada y tiene muchas ganas. Siendo España, siempre tiene un papel importante a priori. Todos sabemos el peso que tenemos encima y estamos trabajando día a día para llevarlo bien", explicó.

"Un Mundial nunca ha sido fácil, juegas contra los mejores equipos del mundo, así es que la presión siempre va a existir, pero como siempre hay jugadores de calidad y se pueden hacer grandes cosas", añadió el pívot.

Entrenar con Marc Gasol o Willy Hernangómez también es importante.

"Son jugadores de altísimo nivel y siempre puedes aprender cosas de ellos, Tengo que aprovecharlo y aprender lo máximo que se pueda", finalizó Ilimane Diop.