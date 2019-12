El UCAM CB, con la duda de Booker, recibe al Baskonia tras 4 derrotas

Murcia, 14 dic (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto, con la duda de su principal referente ofensivo, el base escolta estadounidense Askia Booker, recibirá este domingo al Kirolbet Baskonia con la intención de cerrar una mala racha de cuatro derrotas seguidas en la Liga Endesa y así frenar una caída que obedece a la mala gestión de sus ventajas en partidos que tenía muy bien encarrilados.



El conjunto grana, que es el decimocuarto clasificado con un bagaje de cuatro encuentros ganados y ocho perdidos tras 12 jornadas, viene de perder por 85-78 en la pista del Iberostar Tenerife en un partido que no disputó Booker, con molestias en una muñeca que ya le impidieron estar en el último partido disputado en Murcia y perdido por 83-87 frente al Fútbol Club Barcelona.



El de California, segundo máximo anotador de la Liga con 20,5 puntos por encuentro, se mantiene entre algodones, aunque su entrenador, Sito Alonso, ha dejado claro que están ?preparados? para vencer también sin él a un rival que es noveno en la tabla con seis triunfos y seis derrotas y que visitará el Palacio el domingo a las cinco de la tarde.



?Askia no ha entrenado, pero no es un tema que me preocupe en absoluto y me da igual. Si juega fantástico y si no lo hace también. Cuando él ha faltado el equipo ha mostrado otra manera de jugar, pero no le ha faltado competitividad y eso nos hace mejores como equipo. Estamos preparados para que juegue y para que no juegue?, ha asegurado Alonso, quien dice del Baskonia, uno de sus ex equipos, que ?le está faltando consistencia y regularidad durante más minutos, pero ante el Estrella Roja sí la tuvo y fue un equipo muy solvente?.



El cuadro vitoriano viene de vencer el jueves en Belgrado en la Euroliga, y, dado su potencial, exigirá del UCAM CB ?un esfuerzo extra a nivel colectivo?, según su técnico.