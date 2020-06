Pesic advierte: "Mis jugadores tienen la mentalidad y el deseo de ganar aquí"

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, se mostró este martes muy satisfecho por la actitud que ve en sus jugadores, de quienes destacó que tienen "la mentalidad y el deseo" de ganar la fase final de la Liga Endesa que empieza mañana en Valencia con el derbi ante el Joventut de Badalona.



"Mi sensación, de momento, es que el equipo, desde el primer día de preparación, ha mejorado tanto individualmente como en equipo, con concentración, con ganas y con entrenamientos", destacó en una rueda de prensa telemática desde la capital del Turia.



El técnico serbio admitió que ni su equipo "ni ningún otro" llega a este peculiar torneo "a tope físicamente" y que sus jugadores tendrán que ir adaptándose a las circunstancias cada jornada.



"Vamos a disputar una competición única en la historia del baloncesto en Europa, con cinco partidos en nueve días, y habrá que adaptarse. Hay que ir paso a paso, y la clave es ganar el próximo partido contra el Joventut sin pensar mucho en el siguiente", señaló.



Pesic se deshizo en elogios hacia el conjunto verdinegro: "Sabemos que es un equipo que jugó una buena temporada regular, ambicioso, un equipo que juega atractivo, con mucha defensa, agresividad, contraataque, transición y con jugadores jóvenes que juegan con muchas ganas".



Y es que, para el entrenador del Barça, el que le ha tocado a su equipo es "seguramente el grupo más duro" de los dos que hay en la competición.



"Málaga y Baskonia no jugaron una muy buena temporada regular pero ahora son equipos completos que tienen nuevos jugadores. Y Tenerife es un equipo que siempre está preparado para dar la sorpresa. Además, aquí no hay 'play-off', solo se juega un partido y, a un partido, todos los equipos que están aquí y también los que no pueden ganar a cualquiera", advirtió.



Una década después, Pesic regresa a Valencia -"una ciudad que tiene una gran historia de baloncesto", recordó- y que conoce bien, porque allí entrenó una temporada en la ACB.



"Falta poder pasear y disfrutar de la ciudad, y es una pena que los aficionados no pueden estar en el pabellón pero, como todo el mundo sabe, esta es una situación excepcional. Esperamos que sea el último torneo que tenemos que jugar sin público", sentenció.



El torneo será especial para el base azulgrana Thomas Heurtel, que se lesionó la rodilla el pasado verano y que, apenas regresó a la competición, se lastimó el tobillo antes de empezar el confinamiento por la COVID-19.



"Se puede decir que hace ya casi un año que no juego. Así que espero el partido de mañana con muchas ganas, no especialmente porque sea el Joventut, sino porque tengo ganas de competir con el equipo", explicó.



Además, Heurtel admitió que ganar la Liga Endesa, aunque sea en este formato tan peculiar, es algo que a la plantilla azulgrana les apetece muchísimo: "La Copa era uno de nuestros objetivos y se nos escapó, la Euroliga se ha acabado y ahora vamos a darlo todo para intentar ganar la Liga Endesa".



Para lograrlo, el internacional francés es consciente de que es importante "empezar bien" y reconoció que el debut en este tipo de torneo siempre es difícil.



Además, recordó los partidos contra el Joventut "son derbis siempre duros y complicados" y que el equipo tendrá que dar "el cien por cien" para empezar con una victoria.