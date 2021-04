Fuenlabrada, de la cuarentena a medirse con el líder

Madrid, 24 abr (EFE).- El Urbas Fuenlabrada, ausente de la competición las últimas dos jornadas por un brote de coronavirus con cuatro casos que obligó a poner al conjunto en cuarentena y aplazar los partidos, pasará de la inactividad a recibir al líder, un Real Madrid tocado por sus dos derrotas en la Euroliga.



Del parón al líder. Es el reto de un Fuenlabrada que, si bien vuelve a la competición, no lo hará con todas sus piezas. El alero Marc García será baja hasta final de temporada por una fractura en la rodilla izquierda, y hay dos jugadores más que no se van a poder incorporar por la cuarentena, aunque no se ha desvelado quiénes son.



En el lado positivo, el club madrileño podrá poner sobre el parqué a su nuevo fichaje, el pívot maliense Cheick Diallo, un interior de 2,03 metros y 24 años que tiene experiencia NBA, donde jugó 180 partidos, y viene del baloncesto ruso para reforzar a los madrileños en el objetivo de la salvación. También estará el ala-pívot estadounidense Kwan Cheatham, recuperado de la covid-19.



Una meta que el Fuenlabrada tiene a su alcance, con las nueve victorias que acumula y que le dan dos triunfos de ventaja sobre los dos equipos que marcan la zona de peligro, Retabet Bilbao Basket y Acunsa GBC, que además tienen un partido más que los fuenlabreños.



Pero la pelea por la salvación va jornada a jornada, y en esta los de Josep María Raventós reciben a un Real Madrid que pese a estar contra las cuerdas en los cuartos de final de la Euroliga con un 2-0 en contra en la serie con el Anadolu Efes turco, solo ha permitido una derrota en 31 jornadas.



"El parón nos ha venido muy mal, porque estábamos intentando mejorar en todos los aspectos y nos ha parado el ritmo y la dinámica de jugar más en equipo. Todos los parones son malos", señaló el técnico del equipo fuenlabreño, que desde que asumió el banquillo tras la destitución de Javier Juárez ha cosechado dos victorias y una derrota en tres encuentros, hasta el brote que les hizo parar.



Tampoco ayuda el historial, que refleja un lustro desde la última victoria fuenlabreña ante el rival blanco. Fue en el Fernando Martín un 17 de enero de 2016 (91-85), y curiosamente el 'Fuenla', que entonces jugaba de naranja, vistió de verde por una campaña de fomento del reciclaje, el mismo color que le identifica hoy. En 52 duelos entre ambas canchas, solo ha ganado siete. Lograrlo este domingo sería un paso de gigante hacia la salvación.