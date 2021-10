Leslie Knight, del Estudiantes a Australia y Finlandia a través del 'podcast'

Madrid, 1 oct (EFE).- Del Ramiro de Maeztu de Madrid a Alaska, Finlandia o Australia vuela la voz de la jugadora estadounidense del Movistar Estudiantes Leslie Knight, que compite en la Liga Femenina Endesa de baloncesto a la vez que dirige dos 'podcasts', un formato de entretenimiento en audio y una tendencia global a la que se suman muchos deportistas en Estados Unidos, pero no tantos en España.



Kevin Durant, Terrence Ross, CJ McCollum, Shaquille O'Neal o Charles Barkley, son jugadores o exjugadores de la NBA que han publicado programas de audio bajo este formato, en el que cuentan sus experiencias en el baloncesto, pero también hablan sobre otros deportes, cultura u otros intereses.



"Es verdad que hay bastantes deportistas que tienen su propio podcast. No sé si es para ampliar su nombre o su marca, o porque hay muchos deportistas y es probable que a alguno le guste. Empezaron más en Estados Unidos, yo aquí hace unos años preguntaba a la gente si escuchaban podcasts y no sabían de lo que hablaba", explica Leslie Knight en una entrevista con EFE.



La pívot de Minnesota (Estados Unidos) se puso ante el micro hace tres años, cuando lanzó 'Another season in the books', que podría traducirse como 'Otra temporada terminada', un programa de conversaciones con deportistas y entrenadores en los que alterna episodios en inglés y en español, con más de 70 entregas.



Compañeras del equipo estudiantil y de otros conjuntos de la Liga Femenina, también de la sección masculina como el francés Edwin Jackson, el reciente director deportivo de los colegiales Hernán 'Pancho' Jasen o el atleta Chema Martínez han pasado por el espacio de Knight, que asegura que lo hace porque tiene "un interés genuino por conocer" a otros deportistas y sus motivaciones.



Algunas de esas conversaciones han llegado muy lejos. "En la plataforma que utilizo puedes ver de dónde es la gente que te escucha, y he visto que lo hacen desde Alaska, Finlandia, Australia, Estados Unidos, Sudamérica... Me hace mucha ilusión", asegura Knight.



Posteriormente, alguien le ofreció grabarlo en un estudio y emitirlo en la emisora LGN Radio de Leganés (Madrid), pero el tiempo que le ofrecían era menor que la duración de sus conversaciones. Ni corta ni perezosa, Knight abrió un segundo espacio denominado 'Duck in a rock', un programa de entrevistas de 20 minutos cuyo título alude a un juego infantil en el que se dice que se inspiró James Naismith para crear el baloncesto moderno.



En Estados Unidos, el negocio del podcasting superó en 2020 los 840 millones de dólares (725 millones de euros) de facturación y se espera que en este 2021 rebase los 1.300 millones (1.120 millones de euros), según la asociación de la industria publicitaria Interactive Advertising Bureau (IAB).



Por el momento, a los podcasts de la jugadora estudiantil todavía no se han acercado las marcas. "Quizás debería concentrarme en hacer algo así, porque en otros podcasts que escucho siempre hay un momento de publicidad y yo lo empecé por afición", apunta Knight, a la que le gustaría "bastante" dedicarse a ello cuando se acabe su carrera deportiva. "Me falta un comercial", bromea.



LAS 'WOMEN IN BLACK' VUELVEN AL WIZINK CENTER



El equipo femenino del Estudiantes -conocido como las 'Women in Black' por la equipación negra que suelen alternar con el azul tradicional de la entidad- se ha convertido con el descenso de sus compañeros la temporada pasada en el primer equipo por categoría de la institución madrileña, que presume de tener una de las mayores canteras del baloncesto europeo con miles de jugadores.



"Sí, pero a la vez el público espera mucho de los chicos, porque son de los favoritos para subir a la ACB", contesta Knight, que reconoce que será complicado repetir la gran temporada pasada que hicieron las jugadoras colegiales, quintas en la fase regular y clasificadas para la Eurocopa. "Ya no somos una sorpresa, los rivales nos miran con otros ojos", admite.



Para esta temporada tan desafiante, de confirmación para ellas y ascenso casi obligatorio para ellos, el Estudiantes cuenta con un nuevo aliado: la marca alemana Puma, que retorna al baloncesto en España vistiendo a los colegiales. "A mí me sorprendió, porque yo los relaciono más con el fútbol. Creo que es un paso adelante contar con una marca tan conocida", señala la interior.



Este domingo, disputarán su duelo de la tercera jornada de la Liga Femenina Endesa contra el Tenerife en un escenario de excepción: el WiZink Center, uno de los recintos más importantes de la capital, donde podrán verlas unos 5.000 espectadores, algo menos de la mitad de la capacidad del pabellón multiusos.



"Creo que muestra el apoyo del club que nos den la oportunidad de jugar en un sitio tan grande como el Wizink. Es una oportunidad para nosotras y para que más gente vea el baloncesto femenino", finaliza Leslie Knight, que seguirá compatibilizando el parqué con el sonido a través del podcast, y llevando su voz cada vez más lejos.



Miguel Ángel Moreno