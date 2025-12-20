Entre la "frustración" y un calendario loco, espera Unicaja: "Van a venir a morder"

El Baskonia juega en Málaga en menos de 48 horas después de haber jugado tres prórrogas y haber perdido en Barcelona, pero Ibon Navarro teme lo que pueden poner sobre la pista del Carpena

"Tengo mucha frustración y es difícil hablar", señalaba Paolo Galbiati nada más acabar el partido de este viernes en el Palau Blaugrana, que el Baskonia tuvo ganado "por tres veces" y acabó cayendo en la prórroga. "No he ido al vestuario tras el partido. Tengo mis emociones dentro. Después en el hotel hablaremos con los jugadores, tenemos un partido importante en Málaga", añadía el entrenador del Baskonia, que tras 55 minutos de juego se enfrenta este domingo a una de las visitas más difíciles de la ACB con la frustración añadida de haber perdido de nuevo en Euroliga.

La 'resaca' del partido del viernes podría ser mayor, ya que Markus Howard se retiró cojeando, con dolor en una rodilla en la tercera prórroga y habrá que ver cómo afecta en su presencia en un partido que es el segundo que más ha jugado Unicaja en competición nacional después de los que le ha enfrentado al Barcelona, lo que califica este encuentro de un clásico de la ACB.

Sus 33 puntos no fueron suficientes para darle el triunfo al Baskonia en el Palau, pero demostraron que llega en un gran momento de forma. "La gravedad que genera Markus Howard en la pista es muy alta, como la de Luwawu-Cabarrot. La compensación de sus quintetos con uno de ellos o con los dos es muy buena. Son dos jugadores que están en un punto de gracia muy alto, sobre todo diría que Luwawu Cabarrot por regularidad. Si te centras demasiado en ellos aparecen otros como Forrest o Simmons. Tienen muchos como Radzevicius, Spagnolo... muchas armas. Si te centras demasiado en Howard, te matan por otro lado", señalaba el vitoriano Ibon Navarro, formado en el club de su tierra y actual entrenador de Unicaja.

Partido especial para Ibon Navarro

Navarro tiene claro que el cansancio del Baskonia puede afectar, pero que su rival tiene muchos argumentos para hacer daño en el Martín Carpena. "El equipo sabe de las dificultades que nos vamos a encontrar. Ellos tienen un reto importante en ACB, tienen que ascender para meterse entre los ocho primeros y aquí van a venir a morder. Tenemos que estar preparados", indicaba el alavés sobre un duelo muy especial para él.

El preparador de Unicaja sabe que el Baskonia de Euroliga no es el de la ACB, ya que pierde dos piezas importantes, pero sigue teniendo potencial para ganar a cualquiera. "Es verdad que de Euroliga a ACB su convocatoria cambia porque solo pueden jugar con dos de sus cuatro extracomunitarios. Eso les resta algunas cosas", señalaba Navarro, quien, por contra, ve a los vitorianos "en clara ascensión, en su juego, en sensaciones y en química".

Unicaja espera al Baskonia en su mejor momento de la temporada. No pierde desde el pasado 8 de noviembre, cuando lo hizo en Andorra, y con la llegada de Rubit y Audige espera ir a más en los próximos meses.