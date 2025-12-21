El descenso aprieta en la Liga ACB

Cruel derrota en la prórroga del San Pablo Burgos ante el Baxi Manresa y tropiezo granadino, en Canarias, tras otro buen partido

Los dos últimos encuentros adelantados al sábado en la ACB implicaban a los dos equipos que cierran la tabla y que ven, semana a semana, como los demás se alejan mientras ellos siguen sumando duras derrotas, algunas de ellas, como la del San Pablo Burgos este sábado, que llegan de la forma más cruel.

El equipo burgalés lograba remontar una diferencia cercana a los veinte puntos en los últimos minutos para forzar la prórroga ante el Baxi Manresa, pero no pudo culminar su gesta y acabó cayendo por 100-102 en el tiempo suplementario. No de forma tan agónica, pero también viendo cómo perdía tras llegar vivo al final, el Covirán Granada caía en su visita a Gran Canaria.

Burgos se queda helado en la prórroga (100-102)

El partido vivido en Burgos fue una locura, donde las emociones variaron de un lado a otro conforme la racha favorecía a cada uno de los equipos. El conjunto burgalés llegó a ir ganando de diez tanto en el primero como en el segundo cuarto (35-25 y 43-33) y tuvo el partido 'perdido' cuando cedía por 18 (60-78) casi al final del tercer cuarto. Un parcial de 15-0, con una clara mejoría defensiva, le metió en el encuentro y, tras otro arreón final, logró ponerse por delante, aunque al final el Baxi Manresa logró equilibrar y forzó la prórroga (90-90).

En ésta, el equipo visitante siempre fue por delante con ventajas mínimas, pero entre la quinta de Corbalán y los errores finales de Gudmundsson y Meindl los burgaleses se vieron incapaces de remontar y cedieron una nueva derrota.

Jhivvan Jackson, con 26 puntos, fue el mejor por el equipo local, con Gonzalo Corbalán (15) y Ethan Happ (15) como respaldo. Por parte visitante, se hiciern notar los dos últimos en llegar, un Oriola que anotó 16 puntos y un Ferrán Bassas que se fue a los 12. Álex Reyes, con 20 puntos y la canasta final, fue el líder manresano.

El Dreamland hurga en la herida del Covirán Granada (90-85)

Difícil lo tenía el Covirán Granada, no obstante, para sacar algo de un Dreamland Gran Canaria que, pese a su mala situación en la tabla, es un equipo para pelear por 'play off' y Copa del Rey.

Los granadinos apretaron y no tiraron el partido en ningún momento, pero volvieron a perder (90-85) ante un rival que no quiere ceder sus opciones coperas y que tuvo a su artillero Isaiah Wong (17 puntos) como mejor hombre y a Tobey como un seguro de vida en la zona -12 puntos, 13 rebotes y 24 de valoración-.

El 0-7 con el que arrancó el partido ilusionó al cuadro nazarí, que trata de sobreponerse a todas las desgracias (lesiones, salidas...) que le han llegado en las últimas semanas. Pese a la reacción insular, los granadinos alargaron su dominio en el juego y el marcador hasta un alarmante (17-32).

A partir de ahí la defensa canaria frenó la avalancha y, poco a poco, el conjunto claretiano se fue metiendo en el partido y equilibrándolo hasta llegar al descanso con empate a 39. A partir de ahí, pese a que no se pudo escapar en ningún momento, el conjunto local tomó las riendas del encuentro. Bozic y Costa seguían haciendo de las suyas y eso traía la zozobra al Gran Canaria Arena, que no veía la victoria clara.

La igualdad se mantuvo hasta que, con 75 iguales a cinco del final, los canarios tomaron una pequeña ventaja que ya no soltarían. Brussino cuajó sus mejores minutos para darle a su equipo el triunfo. Bozic (13) y Thomas (16) fueron los mejores del Covirán, que también tuvieron a los exbéticos Costa y Burjanadze en dobles figuras.