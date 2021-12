Un UCAM CB sin Rojas visita al Gran Canaria en un duelo directo por la Copa

Murcia, 26 dic (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto visita este lunes al Gran Canaria en un duelo entre rivales directos por acceder a la Copa del Rey en el que el conjunto entrenado por Sito Alonso parte con un triunfo de ventaja, por lo que ganar en Las Palmas le haría estar muy cerca de alcanzar su objetivo.

El choque, de la decimoquinta jornada de la Liga Endesa y que comenzará a las nueve y media de la noche -hora peninsular- en el Gran Canaria Arena, lo afrontará el UCAM CB con la sensible baja de su capitán, Sadiel Rojas, lesionado para tres o cuatro semanas como consecuencia de la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufre el alero internacional dominicano.

Rojas, quien lleva 215 partidos disputados de forma ininterrumpida en la Liga, resultó lastimado durante el encuentro que su equipo disputó y perdió por 71-80 ante el líder Real Madrid el pasado domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Tras ese resultado los universitarios son quintos en la tabla con ocho partidos ganados y seis perdidos y con ese balance se presentarán en la pista de un Gran Canaria que es décimo con siete triunfos y otras tantas derrotas y está con la flecha hacia abajo al haber sido batido en sus cuatro últimos partidos ligueros.

En todo caso, Sito Alonso ya se ha encargado de enviar un aviso a navegantes.

"Si no eres competitivo todos los días no tienes posibilidades de ganar en esta Liga", ha declarado para añadir que deben "mantener el nivel fuera de casa y no quedarnos con que el rival no esté en su mejor momento".