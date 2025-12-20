Dani Miret habla claro de la revolución de Xavi Pascual y de cómo hacerle morder el polvo

El entrenador del Joventut Badalona tiene claro que sus chicos son no solo capaces de plantar cara al Barça, sino de ganarles y asentarse de cara a estar en la próxima edición de la Copa del Rey

Sin duda el partido más especial de la jornada de la Liga ACB es el que disputan este domingo 21 de diciembre Barça y Joventut Badalona. Con el Palau Blaugrana como escenario, y más allá de ser el clásico derbi catalán, viviremos en esta ocasión el retorno de Ricky Rubio al que fue su equipo durante tantos años vistiendo ahora la camiseta verdinegra del club que le llevó a la élite del baloncesto: la Penya. Es un gran aliciente, pero no se queda atrás el de poder acabar con la racha de ocho triunfos seguidos del Barça de Xavi Pascual, lo cual centra el interés de su homólogo en Badalona, Dani Miret.

"Para ganar al Barça tenemos que creer en nuestras fortalezas, que son muchas. Necesitamos dar nuestra mejor versión para ganar en Barcelona. Tenemos una mentalidad ganadora y confiamos en sacar una victoria que nos acerque a la Copa del Rey", comenta el preparador.

Lo cierto es que la temporada del Joventut invita a ser optimistas. Por el momento son quintos en la clasificación general con un balance de 7-3; es decir, un partido mejor que su rival de este domingo, que tiene un 6-4. Tal momento de forma hace que Miret sea optimista, más aún teniendo en cuenta que ahora recupera a Simon Birgander para las próximas batallas.

"Tenemos una buena noticia que es la vuelta de Simon Birgander. Se trata de un jugador fundamental para nosotros", indica Miret, que no desvela si jugará sin restricciones o si llevarán a cabo un plan especial para evitar que aparezca algún otro problema con lesiones.

Las fortalezas del nuevo Barça de Xavi Pascual

A ojos de Miret –y de todos– no escapa que el Barça es un equipo mucho más difícil de batir que hace algunas semanas. No es solo que lleven ocho triunfos consecutivos, sino que además no han permitido alcanzar los 70 puntos a ninguno de sus tres últimos rivales en ACB. Así ve el técnico verdinegro lo conseguido por Xavi Pascual en tan poco tiempo.

"Defensivamente son un equipo de mucho nivel, y en ataque tienen una fortaleza mental y una paciencia que es importante para sacar buenos resultados", subraya en relación a la revolución que ha llevado a cabo el de Gavà.