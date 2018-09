Kwiatkowski:"Si no lo intentas no sabes si puedes recuperar tiempo"

Kwiatkowski:"Si no lo intentas no sabes si puedes recuperar tiempo"

Les Praeres de Nava (Asturias), 8 sep (EFE).- El polaco Michal Kwiatkowski (Sky), corredor más combativo de la decimocuarta etapa de la Vuelta, dijo que "para saber si puedes rebajar tiempo en la general lo tienes que intentar".

"Si no lo intentas, nunca sabrás si es posible ganar tiempo en la general o lograr la etapa. Por eso he ido hoy en la escapada. Cuando miré las etapas de ayer y este fin de semana, pensé que esta era la mejor opción. No ha sido una fuga muy numerosa, pero éramos corredores fuertes: Thomas De Gendt, Nico Roche y otros, pero no nos han dejado mucho margen".

El campeón del Mundo en 2014, explicó que cuando el Bahrain de Nibali e Izagirre empezó a imprimir ritmo de caza, él se planteó la etapa como una contrarreloj.

"Cuando Bahrain-Merida ha empezado a cazar, me he puesto en modo contrarreloj para tratar de llegar con el máximo margen posible al último puerto. Pero no ha sido suficiente, así que iremos a por otra".