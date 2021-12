El ciclocrós, el gravel y la pista afinan la forma del ciclista en ruta

Redacción deportes, 15 dic (EFE).- Los equipos profesionales de ciclismo en ruta ya están activados con las concentraciones de pretemporada, la mayoría al sol de España, y muchos de ellos sentando la base física fundamental para 2022 probando otras modalidades, como el ciclocrós, la pista, el gravel o la BTT.



Desde hace ya muchos años ha dejado de ser extraño que los ciclistas en ruta preparen la temporada con una base en la que incluyen el ciclocrós, una disciplina que requiere una preparación exigente que desarrolla la destreza, la resistencia física y la concentración sobre la bicicleta, ya que deben sortear numerosos obstáculos.



Una prueba de ciclocrós suele durar en torno a 1 hora, con constantes parones y acelerones que obligan a medir el esfuerzo al detalle para llegar a disputar un final apretado o al esprint. Esa corta duración, en contraposición a las muchas horas del ciclismo en ruta, es del agrado de los ciclista.



BENEFICIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS



Además del atractivo de cambiar de bicicleta y de escenario, el ciclocrós, a nivel fisiológico mejora la capacidad anaeróbica, el reciclado de lactato y aumenta el nivel de oxígeno que aprovecha el cuerpo durante el esfuerzo; se entrena la capacidad agonística, según señala Chema Arguedas, preparador físico y autor del libro Planifica tus pedaladas- Guía de entrenamiento para ciclistas.



Los equipos profesionales están realizando su pretemporada, un tiempo de toma de contacto y planificación donde se realizan pruebas de esfuerzo, antropometrías, reconocimientos médicos, sesiones de foto y vídeo con el nuevo material y entrenamientos de calidad con objeto de sentar las bases de la temporada 2022.



En el caso del equipo español UCI Pro team Kern Pharma, la preparación de cada uno de sus ciclistas está siendo singular, con estímulos diferentes para el cuerpo y la mente. Los hay que apuestan por otros deportes (gimnasio, senderismo, carrera a pie, pádel?) y los que se aventuran en otras disciplinas del ciclismo para su preparación invernal, según detalla el equipo.



En el conjunto navarro la opción más recurrente es el ciclocrós. En las carreras del barro, explosivas y desafiantes en el plano técnico, son habituales algunos corredores como Pau Miquel ó Ibon Ruiz.



?Es un esfuerzo de pura intensidad que aporta esa chispa que sólo te da la competición. Hice ciclocrós en mis etapas de cadete y juvenil, pero después lo había dejado a un lado para prevenir posibles caídas y lesiones. Sin embargo, este invierno conversé con el equipo y decidí retomarlo como parte de mi preparación?, señala Ibon Ruiz.



Uno de los últimos fichajes del conjunto farmacéutico, Igor Arrieta, es el actual campeón nacional de esta disciplina en categoría juvenil y competirá en ciclocrós en esta segunda mitad de la temporada en la modalidad.



Muchos profesionales de elevada trayectoria en ruta, como el italiano Vincenzo Nibali o los hermanos Ion y Gorka Izagirre han participado en pruebas de ciclocrós en pretemporada, sin ir más lejos el pasado 4 de diciembre los corredores vascos ocuparon los dos primeros puestos en la prueba de San Andrés.



EL GRAVEL, LA PISTA Y LA BTT TAMBIÉN CUENTAN



La bicicleta gravel, adaptada a todo tipo de terrenos, también tiene su hueco en el Kern Pharma. Algunos han optado por el tránsito por escenarios alejados de las carreteras de asfalto con este vehículo de moda. Incluso uno de sus corredores, Raúl García Pierna, completó el reto de hacer 900 km desde Madrid al Cabo de Creus.



Antes de la aventura en gravel, el ciclista madrileño se entrenó en la pista del velódromo de Anadia (Portugal), participando en un mitin de ciclismo en pista donde pudo medirse con especialistas de talla mundial como los hermanos Oliveira, del UAE Emirates.



?Siempre me ha gustado la pista y, después de un año sin correr, me apetecía mucho disfrutarla. De acuerdo con los preparadores del equipo, vimos en estos eventos portugueses una ocasión de hacer entrenamientos de ritmo e intensidad. Siento que en dos días he hecho el trabajo que en casa me hubiera costado dos semanas?, explica García Pierna.



Álex Jaime es otro corredor del Kern Pharma que ha aparcado la bicicleta de ruta en su camino hacia la temporada 2022. El ciclista catalán empezó los entrenamientos con la bicicleta de montaña, combinando con el senderismo ó el gimnasio?



?En invierno me gusta más salir con la bicicleta de montaña que en carretera. Por un lado, la exigencia técnica hace la MTB muy divertida, por otro, se pasa menos frío al ir menos rápido y menos expuesto al viento helado de noviembre y diciembre?, explica en la página de su equipo.



Algunos ciclistas se preocupan más de cambiar de entorno que de disciplina a la hora de entrenarse. El neerlandés Danny van der Tuuk pasó por el quirófano para retirar unos tornillos de la clavícula y empezó a entrenar practicando patinaje de velocidad.