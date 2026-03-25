Arahal dará el pistoletazo de salida al Circuito Provincial de Ajedrez

El municipio sevillano ya se prepara para acoger el pistoletazo de salida al Circuito Provincial de Ajedrez, una gran oportunidad para que los más jóvenes puedan disfrutar de una gran disciplina

Sevilla sigue demostrando ser una tierra única para albergar todo tipo de actividades deportivas, con todo lo que eso implica. Eso no sería posible si no fuese por la importante cantidad de espacios que se encuentran en la provincia y que hacen más que especial la práctica de cualquier disciplina por parte de los sevillanos. Muchos son los municipios que disponen de instalaciones de alto nivel, permitiendo de esta forma que se puedan organizar importantes jornadas que tienen al deporte como principal aliado. En la Diputación de Sevilla tienen claro su compromiso, y es el poder brindar a las más jóvenes oportunidades de poder adquirir todos esos valores que el deporte brinda y que, en muchas ocasiones, supone una enseñanza totalmente de oro.

Una de las disciplinas que más potencia esto último es el Ajedrez. Este Circuito Provincial corresponde una gran oportunidad para que los más pequeños puedan disfrutar de un deporte que requiere muchos factores, y que potencia aspectos claves como la concentración y la estrategia. Siempre se ha considerado importante que los jóvenes puedan disfrutar de la misma, transformando las respectivas jornadas en grandes centros de aprendizaje donde resaltan los buenos valores deportivos que deben lucir.

En este caso, este fin de semana se disputará la primera jornada de esta disciplina. El municipio de Arahal, en el Pabellón municipal Israel Rodríguez, será el encargado de abrir este Circuito Provincial, que constará hasta de cuatro jornadas más que apasionantes para el público que desee realizar esta disciplina. El próximo 28 de marzo, a las 9:45, dará comienzo un torneo que constará hasta de cinco partidas, por lo que la emoción se mantendrá hasta cerca de la 13:10 de la tarde, cuando se hará la entrega de medallas a los primeros clasificados de cada sexo y torneo.

Hasta cinco son las categorías de edad que pueden disputar esta jornada (Prebenjamín, Benjamín, Cadete, Alevín e Infantil), pudiendo participar jóvenes de hasta 16 años, federados o no, censados en la provincia de Sevilla o capital. La participación de cada jugador estará supeditada en función del ELO FADA por categorías, independientemente de si ha asistido o no al Campeonato de Andalucía por edades. Por lo tanto, una gran oportunidad para poder disfrutar de una gran jornada acompañada de una disciplina única y que brinda grandes oportunidades a todos aquellos jóvenes, aportándoles enseñanzas deportivas vitales para su posterior futuro que le serán más que útiles.