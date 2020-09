Reserva de clases deportivas online con el SADUS

La Universidad de Sevilla promueve el deporte entre sus estudiantes y personal, así como vecinos de los Bermejales y Viapol. Acceso a sus instalaciones desde por la mañana hasta por la noche. Más de 100 horas de actividad semanal para todos sus abonados con aforo reducido y manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias.

Para ello, el SADUS implanta una nueva aplicación de reservas de clases con objeto de garantizar el acceso antes de acudir a la instalación. Así, el abonado podrá conseguir su plaza con tres sencillos pasos. Acceder a la aplicación a través del botón "Reserva de clases" de su página web www.sadus.us.es, introducir usuario y contraseña y seleccionar clase según día y hora. Tras ello, se le enviará un correo de confirmación que tendrán que mostrar a la entrada de clase.

La reserva no será obligatoria hasta el 1 de octubre, pero hasta la fecha, tendrán prioridad aquellos que la lleven a cabo a la hora de acceder a las clases. Así, cada abonado tendrá un máximo de 3 horas de clase diaria y 21 a la semana. En el caso de la sala fitness, no será necesario realizar reserva, no obstante, desde el servicio recomiendan consultar el aforo en ese momento antes de acudir al centro desde su página web.