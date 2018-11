Javier Fernández: "Revolution On Ice es un espectáculo apasionante"

Madrid, 22 nov (EFE).- El patinador Javier Fernández, dos veces campeón del mundo y medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de PyeongChang, aseguró durante el transcurso del Master en Comunicación y Periodismo Deportivo de la Universidad Europea de Madrid que su espectáculo Revolution On Ice es "apasionante".

El español agotó las entradas para las dos primeras funciones, el 10 de noviembre en Pamplona y el 17 en el Martín Carpena de Málaga, y espera repetir éxito en sus próximas citas en Murcia, el 21 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria, el 26 y en Madrid el 29 de diciembre.

Revolution On Ice cuenta además con grandes estrellas del patinaje como Yuna Kim, doble medallista olímpica, Evgeni Plushenko, considerado como el mejor patinador de la historia y con diversos cantantes españoles que otorgan diversidad al espectáculo.

"En Revolution on Ice participa gente de todos los países y eso lo hace más bonito aún. Puedes disfrutar de patinadores, músicos... es un espectáculo que reúne muchas cosas para que la gente se lo pase en grande", aseguró el patinador español.

Durante la charla en la Universidad Europea, Javier Fernández repaso también como ha sido su trayectoria en el patinaje: "Fue muy duro porque no nací en una cultura de patinaje sobre hielo".

"Fui a un campamento de verano en Andorra y entrené fatal. Nikolái Morózov me preguntó si estaba feliz, si me gustaba entrenar; y no sabía qué decirle. Entonces me ofrecieron ir a Estados Unidos con él y con uno de los mejores grupos de gente y patinadores para crecer. Le dije que sí incluso antes de hablarlo con mis padres. Después hable con mi madre y le dije: me voy a ir a América", contó sobre como fue el momento en el que decidió marcharse fuera de España en busca de su sueño.

Un sueño que comenzó a los 6 años, mientras compaginaba el patinaje con otros deportes como el fútbol y que comenzó a practicar porque su hermana lo hacía: "Ella siempre ha sido una inspiración para mí", declaró.