González de Castejón: "Sería más que merecido jugar las semifinales"

Madrid, 26 nov (EFE).- El madrileño Quique González de Castejón, que jugará su primer Mundial absoluto dentro de unos días en India, dijo a EFE que considera "un orgullo poder estar con 22 años en la selección", que "merece llegar a las semifinales".



A punto de licenciarse en ADE, el mejor jugador del Mundial sub-21 de 2016 espera que el esfuerzo del equipo "tenga recompensa" antes de debutar en la Pro League, la nueva competición de selecciones que empezará en enero, y de jugarse el billete para Tokio 2020, donde confía en estrenarse como olímpico tras quedarse a un paso de ir a Río.



Pregunta (P): ¿Se acuerda de la primera llamada de la selección?



Respuesta (R): Sí, perfectamente, estaba en casa y recibí un mail en verano de 2014, después del Mundial de La Haya. Tenía 18 años. Fue para dos partidos contra Inglaterra, la primera lista de Fred (Soyez), ganamos 3-2 y 4-0. Me fui con buenas sensaciones aunque era un mico, me veía en el campo y no pintaba mucho, pero todos han estado en mi misma posición. Si juegas como sabes acaba saliendo bien. Poder estar con 22 años en la absoluta y jugar un Mundial es un orgullo.



P: ¿Cuánto pesa haber sido mejor jugador de un Mundial sub-21?



R: Es un premio del equipo, me lo dieron a mí pero se lo podían haber dado a otro, el trabajo en equipo es lo que cuenta. Fue en 2016, ya había jugado el de 2014 y tenía algo de experiencia. Te encuentras más a gusto en el campo y poder ser capitán te da una motivación extra, acabas jugando mucho mejor.



P: ¿Cómo llega España a este Mundial?



R: Somos un grupo bastante compacto que nos llevamos muy bien y nos compaginamos. Hemos hecho una preparación bastante buena, nos ha exigido muchas cosas que no habríamos pensado. Desde septiembre con entrenamientos de lunes a miércoles todas las semanas en Barcelona, trabajos individuales, gimnasio y partidos contra selecciones top.



Es una gran motivación. El objetivo es claro, unos cuartos, la final y el oro, pero hay que ser un poco realistas, jugar cuartos y semifinales es un objetivo que para todos sería mas que merecido.



P: ¿Argentina, Francia y Nueva Zelanda, le gustan para empezar?



R: Es el mejor grupo que nos podía haber tocado, empezamos con el campeón olímpico, Argentina, pero es el que más se asemeja a nosotros. A Francia siempre les hemos ganado y con Nueva Zelanda partimos como superiores, ellos son ránking 9 y nosotros 8. Les podemos hacer cara perfectamente, se nos dan muy bien.



P: ¿Cuánto puede condicionar el resultado del primer partido?



R: El primero es con el hueso duro del grupo, pero mantendremos las opciones de pasar. Luego con Francia tenemos que ir de crecidos, con respeto, pero somos superiores.



P: ¿A quién ve como favorito?



R: A día de hoy Holanda y Bélgica están un escalón por encima del resto. Tienen jugadores con talento innato y un portento físico, que corren muchísimo, se pasan la bola casi sin mirar. A Australia le veo muy fuerte, aunque también llegó muy fuerte a Río y acabó bastante mal. A ver cómo llega Pakistán, que son bastante técnicos, India que juega en casa y eso tiene un plus extra. Todos van a ir al cien por cien y cualquiera puede ganar a cualquiera.



¿Qué piensa que puede ser decisivo?



R: Argentina tiene el mejor tirador de penalti córner, Gonzalo Peillat, y nadie puede hacer nada contra eso. Holanda también y nosotros con Pau que es un gran especialista. Todo el mundo tiene grandes cualidades técnicas, físicas, ofensivas y siempre hay sorpresas, pero Holanda tiene una liga muy competitiva y tiene muchísimos jugadores que te pueden resolver un partido.



P: ¿Sigue mucho la liga holandesa?



R: Sí, me veo todos los resúmenes los lunes, siempre me he fijado en Robert Kemperman del Kampong, es uno de los grandes especialistas del tiro de revés, ojalá sea similar.



P: Muchos españoles han estado allí ¿Ha pensado hacerlo?



R: Lo tengo en la cabeza, es una gran experiencia, no lo descarto para nada. Nuestra liga no es tan competitiva. En España tenemos bastantes nombres pero a nivel internacional hay que trabajar muchísimo para tener nombre.



Olga Martín