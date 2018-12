Toni Gerona, seleccionador de Túnez, cree que España opta al cetro mundial

El seleccionador nacional del Túnez, actual campeón de África, Toni Gerona, cree que España es favorita para adjudicarse el próximo mundial de balonmano, que se celebrará en enero en Alemania y Dinamarca. En una entrevista concedida a Efe al inicio de la preparación, el técnico catalán subrayó, asimismo, que la diferencia entre los equipos europeos y el resto es la "fiabilidad", un concepto que define a España y que trata de inculcar a un equipo con el que en apenas un año ha logrado ya un título y una medalla de plata.

"Afronto (el mundial) con mayor seguridad y conocimiento de lo que me voy a encontrar de mis jugadores. La diferencia entre los equipos europeos y el resto es la fiabilidad. Sabes que un equipo, como España, por ejemplo, va a tener una regularidad durante el juego con pequeñas oscilaciones", explicó. "En nuestros equipos, como pasaba tanto en Catar, como aquí en Túnez, el problema son esas oscilaciones que son muy grandes, que el equipo es capaz de jugar muy bien pero al cabo de diez minutos jugar realmente de una forma más que mediocre", lamentó.

Una irregularidad que el exseleccionador de Catar achaca a la condición física pero también al carácter de los jugadores y a la debilidad del campeonato nacional tunecino. "Sí que es verdad que tenemos el hándicap de que respecto a la competición de los países europeos la competición aquí no es tan buena, pero también es verdad que tenemos más tiempos para entrenar con los jugadores locales esperando que lleguen los profesionales para crear esas dinámicas que nos permitan ser más fiables".

Para Gerona, el próximo mundial es, sobre todo, una oportunidad para que el equipo, que ha renovado y rejuvenecido, siga acumulando experiencia, para que asiente los nuevos conceptos tácticos y se prepare para el que es su verdadero objetivo, revalidar el título de África en Túnez en 2020. Un desafío que conlleva, además, como premio añadido la presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Es cierto que el campeonato de África fue muy bien, de los Juegos del Mediterráneos estoy muy satisfecho con la medalla de plata, pero está claro que un mundial es otra cosa", asegura Gerona, quien incide en el cambio de sistema de clasificación.

La nueva norma propone que solo tres equipos avancen a la segunda fase -en vez de los cuatro anteriores- lo que obliga a Túnez a ganar tres partidos en un grupo en el que están Dinamarca, Noruega -actual subcampeona- Austria, Chile y Arabia Saudí. "Hay que ganar tres partidos para ir a esa main round, y jugar esa segunda fase. Nos daría la oportunidad de jugar tres partidos más con equipos de alto nivel que evidentemente eso va a ayudar a mejorar al grupo", afirma. "Aquí todo el mundo está ya haciendo quinielas, esta diciendo que este partido, que si hay que pensar en este o pensar en el otro. Estamos intentando que cambien esa mentalidad y que vayamos partido a partido como se suele decir", afirma. "Nuestra idea es preparar todos los partidos por igual, sin menospreciar y pensar que algún partido va ser completamente fácil y en función de como vayan yendo los partidos veremos", agrega el ex del FC Barcelona, para quien la mayor fortaleza de su equipo es la intensidad con la que afronta el campeonato. "Yo creo que es el carácter, los jugadores son realmente muy aguerridos, les gusta mucho la competición, no se arrugan ante ningún tipo de situación. No son jugadores tan fríos como Noruega o Dinamarca que van ganando de diez o perdiendo de cinco y la actitud es casi la misma", señala. "El equipo es capaz de jugar con esas ondulaciones que estamos intentando regular pero la agresividad, el carácter, el coraje que tienen y el sentimiento que tienen de representar a su país es muy importante para ellos y para poder conseguir los objetivos", concluye.

En cuanto al resto de los equipos, Gerona cree que España estará seguro en la lucha por las medallas junto a Dinamarca, Croacia y probablemente Alemania, a la que observa con un plus de motivación por jugar ante su afición. "Al final van a ser los de siempre, creo que va a estar Francia, va a estar Croacia, va a estar Dinamarca, y faltan ver otras selecciones como Noruega, si son capaces de repetir lo que hicieron en el último mundial. Alemania juega en casa y eso no hay que olvidarlo", indica. "Puede haber algún equipo que sea una pequeña sorpresa, pero si tuviera que decir en semifinales creo que entre estos países Dinamarca, España, Croacia, Alemania probablemente estarán los equipos que jueguen las semifinales", vaticina.

Pero ve a España con más opciones que al resto por la intensidad y el detalle con los que prepara este campeonato su colega Jordi Ribera. "Creo que desde que Jordi ha llegado todavía ha dado más consistencia, creo que la palabra para definir a España es consistencia y la capacidad que tiene de jugar dentro del modelo que a Jordi le gusta", argumenta. "Es cierto que ha habido cambios respecto a los extremos, pero Aleix Gómez está haciendo una temporada increíble con el Barça, Aitor está jugando también muy bien. Creo que España va a confirmar lo que ya hizo en el pasado Europeo y estoy convencido de que es claro candidato para luchar por las medallas", agrega. Y ante la pregunta de si puede aspirar al título, su respuesta es contundente. "Sí, sí sin ningún tipo de duda. Ningún otro equipo va a preparar con tanto detalle y tan minuciosamente como se está preparando España, con los jugadores que Jordi ha escogido, que son jugadores que se adaptan muy bien al estilo de juego que él quiere, que son capaces de jugar como él quiere y eso sin duda les da un punto plus respecto a los otros", concluye.