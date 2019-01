Los Cardinals contratan a Kingsbury como entrenador en jefe

Los Cardinals de Arizona contrataron a Kliff Kingsbury como su nuevo entrenador en jefe, dijeron fuentes cercanas al equipo. Más tarde los Cardinals informaron que el acuerdo con Kingsbury es oficial.

Los Cardinals firmaron a Kingsbury un contrato de cuatro años con una opción de una quinta temporada. La contratación registra un ascenso muy rápido para el entrenador de Texas Tech que fue despedido por su alma mater después de sumar marca de 35-40 en seis temporadas. "He estado en el fútbol toda mi vida", dijo Kingsbury a la página web oficial de los Cardinals. Agregó que "he entrenado a nivel universitario y siempre he estado fascinado por la NFL. Con las tendencias ofensivas de estos días, sentí que era el momento perfecto para estar aquí".

Los Jets de Nueva York también mostraron interés en Kingsbury antes de que éste se entrevistara con los Cardinals el martes. Kingsbury se hace cargo del peor equipo de la NFL, que compiló marca de 3-13 en camino a ganar la selección número 1 en el draft de 2019 de la NFL.