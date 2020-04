Kilian Jornet: "Me gusta ver a la gente unida por una causa común"

Madrid, 13 abr (EFE).- Kilian Jornet (Sabadell, Barcelona; 1987) es un coleccionista de récords y victorias. En su palmarés lucen dos Mundiales de carreras por montaña, otros dos de Kilómetro Vertical, así como siete campeonatos de la Copa del Mundo de carreras de trail y un título del prestigioso circuito de las Golden Trail Series.



Desde hace varios años vive a las afueras de Andalsnes, un pequeño pueblo del centro de Noruega a poco más de 400 kilómetros al norte de Oslo. Allí vive junto a su pareja, la deportista sueca Emelie Forsberg, y su hija, Maj, de un año.



P: Aunque vive en Noruega, ¿cómo se ve desde la distancia lo que está ocurriendo en España y en el mundo entero?, ¿cómo lo esta llevando personalmente?



R: Lo estoy llevando bien porque en Noruega las restricciones no son tan exigentes como en otros países. Tenemos un pequeño terreno alrededor de casa y podemos estirar las piernas. Sin embargo, no salgo a entrenar como normalmente porque no me parece ético. Estoy haciendo mucha cinta estos días.



P: La montaña te pone a veces en situaciones críticas. ¿Piensa que en este momento crítico a nivel social se ve el lado más personal y humano de cada persona?



R: Sin duda, y hemos visto un montón de iniciativas solidarias y gestos altruistas en todos los campos. Me gusta ver que la gente puede unirse por una causa común.



P: El mundo occidental tiene mucho miedo por una situación que tradicionalmente le era ajena o veía en otros continentes. ¿Cómo puede afectar a una persona convivir con el miedo?



R: El miedo debe ser parte de nuestra vida, en la montaña por ejemplo es lo que nos hace darnos cuenta que debemos dar la vuelta e intentarlo otro día.



P: Después de la paternidad, ¿cambia uno la visión de la vida?



R: Sin duda. Maj se ha convertido en el centro de nuestra vida y ahora construimos nuestro día a día a su alrededor y a lo que necesita. Es increíble todo lo que te aporta un hijo, todo lo que te enseña y los momentos que compartes con ella. Eso también se nota en montaña, donde ahora te piensas dos veces todos tus movimientos.



P: ¿Qué próximos objetivos tiene?



R: La verdad es que no lo sé. Tenía pensado ir al Himalaya en primavera, pero no será posible. En verano tenía pensado ir a Estados Unidos, pero todavía no sabemos si podremos, así que estaremos a la espera para ver qué podremos hacer.



P: Para 2020 anunció que quería correr en asfalto. ¿Dónde le veremos?



R: No es algo seguro, es algo que tengo en la cabeza pero nada claro todavía.



P: En Inside Kilian Jornet y en otras películas suyas se ve el fenómeno global en que se ha convertido. ¿Cómo lleva la fama?, ¿le supone algún tipo de presión al saber qué todo lo que haga tendrá alcance internacional?



R: La verdad es que en el día a día me siento como siempre. Vivimos en una pequeña granja en Noruega y estamos bastante aislados. Yo soy muy introvertido, así que en el día a día no lo siento. Es cierto que al salir se puede notar más, pero es mi trabajo y he aprendido a convivir con ello.



Creo que esto me da la oportunidad de mostrar a la gente los valores de la montaña, la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza, y estoy contento que mi voz pueda ayudar a alguien en un futuro.



P: ¿Este momento convulso que vivimos puede servir para que la gente vuelva a dar importancia a temas importantes como el ecologismo, el medio ambiente o la solidaridad entre pueblos?



R: Espero que sí. Ya hemos visto que el planeta se está tomando un respiro mientras nosotros no lo estamos contaminando. Espero que nos sirva para ver lo importante que es respetar la naturaleza y preservarla.



David Ramiro