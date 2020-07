Blázquez: el Mundial 2021 debe suponer el despegue exponencial del balonmano femenino

Madrid, 24 jul (EFE).- Francisco Blázquez será reelegido el próximo 29 de julio, por tercer mandato consecutivo, presidente de la Federación Española de Balonmano, en unos comicios, en los que como ya ocurrió en 2016, será el único candidato.



Cuatro años más en los que Blázquez tendrá como uno de sus principales retos la organización en España del Mundial femenino del año 2021, un evento que, como recalcó, debe propiciar ?el despegue exponencial? del balonmano femenino español.



?El Mundial de 2021 debe ser un punto de inflexión clarísimo para que el balonmano femenino despegue de forma exponencial?, señaló Blázquez en una entrevista concedida a la Agencia EFE en la que explicó sus objetivos para el nuevo mandato.



Pregunta.- Por segundos comicios consecutivos, usted es el único candidato a la presidencia. ¿Eso significa que lo está haciendo muy bien o que existe una cierta incapacidad de la oposición para articular una candidatura?



Respuesta.- Seguro que no se hace todo a gusto de todo el mundo y seguro que hay cosas que son mejorables, pero el balonmano español ha considerado que en estos momentos lo mejor es darle continuidad a este proyecto y que sigamos trabajando un ciclo más.



P.- ¿Qué objetivos se marca para este nuevo mandato?



R.- El objetivo es seguir creciendo y para ello las líneas fundamentales van a ser la mismas que fijamos desde mi llegada a la presidencia en el año 2013. El balonmano femenino, donde tenemos un reto tan importante como la organización del Campeonato del Mundo en el año 2021, el balonmano playa, donde intentaremos organizar, cuando se pueda, alguna competición internacional, y el balonmano base, donde el objetivo es aumentar el número de licencias, así como continuar con las líneas de trabajo desarrolladas hasta ahora en el balonmano masculino.



P.- Y a nivel deportivo. ¿Qué retos se plantea?



R.- El sueño sería que nuestras chicas fueran campeonas del mundo en España en el 2021 y que las selecciones masculina y femenina consigan una medalla tanto en los Juegos de Tokio en 2021 como en los que se desarrollarán en 2024.



Esos son nuestros sueños, pero en el balonmano no es tan fácil conseguir el éxito. Estamos acostumbrados a ver a nuestra selección en lo más alto, pero llegará un día en que tengamos que vivir unos cambios generacionales, que quizá hagan que los resultados no sean los que todos deseamos. Aunque estoy seguro de que con el gran trabajo que están haciendo todos los clubes, todas las federaciones territoriales y, en líneas generales, todo el balonmano español, los éxitos vendrán y seguiremos persiguiendo nuestros sueños.



P.- Usted ya ha dejado claro que cuenta tanto con Jordi Ribera como con Carlos Viver para continuar al frente de las selecciones nacionales. ¿Ya se ha llegado a un acuerdo definitivo con ellos?



R.- Hasta que no sea presidente no me puedo comprometer a nada de manera formal, pero está todo apalabrado. Ellos conocen la idea de la Federación y yo conozco su idea. Está todo perfectamente encaminado para dar continuidad a un proyecto más que ilusionante.



P.- Destacaba entre los grandes retos de este nuevo mandato está la organización del Campeonato del Mundo femenino en 2021. ¿Qué significa este acontecimiento para el balonmano español?



R.- Debe de ser el inicio de una nueva etapa en todo ese trabajo que llevamos realizando en el balonmano femenino desde 2013. Creo que hemos mejorado en todos los aspectos, que se han hecho grandes cosas, pero como hemos dicho en múltiples ocasiones en el balonmano femenino queda mucho por trabajar y por explorar y, en ese sentido, el Mundial de 2021 deber ser un punto de inflexión clarísimo para que el balonmano femenino despegue de forma exponencial y luchemos por tener una de las mejores competiciones del mundo.



P.- Las últimas semanas han estado marcadas por la crisis interna de la ASOBAL con la salida de varios clubes. ¿Le preocupa esta situación?



R.- Me preocupa y muchísimo, porque al final es el escaparate máximo de nuestro deporte. Esta ruptura no es buena para nuestro deporte y tenemos que ver qué soluciones podemos encontrar para intentar caminar todos por el mismo camino.



P.- Hablando de la ASOBAL, ¿Por qué existe ese conflicto casi continuo entre la Federación y la ASOBAL?



R.- La ASOBAL existe para generar unos recursos a los clubes y por eso la Federación cede las competiciones, para que las exploten y las desarrollen, pero muchas no entendemos esa forma de explotación o creemos que hay formas de explotación que son mejores para nuestro deporte y ahí están las diferencias que existen, aquí no se trata de cuotas de poder



P.- ¿Ve posible mejorar las relaciones con la ASOBAL a corto o medio plazo?



R.- Yo siempre he estado dispuesto a intentar llegar a acuerdos, pero muchas veces lo que nos ha lastrado, lo que nos ha bloqueado en la relación son los cambios de opinión y los cambios de criterio. Cuando llegas a un acuerdo es para cerrarlo en todas las líneas, no para luego cambiarlo de repente.



P.- Si todo transcurre con normalidad el 29 de julio será elegido para un tercer mandato consecutivo. ¿Será este su último mandato?



R.- Los cambios cíclicos creo que son buenos y doce años es tiempo suficiente para desarrollar un proyecto, pero cuando llegue el momento tendremos que pensarlo y ver si hace falta un cambio o no.



P.- Entonces no descarta, que a partir de 2024 entren caras nuevas en la Federación



R.- Eso es algo que se verá, es algo que el balonmano tendrá que ver, qué cambios quiere hacer, pero como vuelvo a repetir siempre es bueno intentar dar un cambio, porque al final los cambios generacionales suponen un revulsivo.