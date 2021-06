Azahara Muñoz: "Las chicas estamos locas por ir" a Tokio

La malagueña Azahara Muñoz declaró este miércoles, la víspera del comienzo del Campeonato de la PGA, tercero de los cinco 'grandes' de la temporada femenina de golf, que no entiende por qué jugadores como Sergio García o Rafa Cabrera Bello han renunciado a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio y que las chicas están "locas por ir".

"Yo sólo puedo hablar por nosotras. No entiendo por qué los hombres no quieren ir. Es obvio que es un torneo más que añadir, hay que ir hasta Tokio... y el calendario se agobia un poco", dijo Muñoz sobre la renuncia a los Juegos de Sergio García Rafa Cabrera Bello en un equipo español que estará formado por Jon Rahm y Adri Arnaus.

"Pero las olimpiadas son las olimpiadas. Las últimas fueron hace cinco años y las siguientes... esperemos a ver si las jugamos", agregó Azahara Muñoz en el campo de prácticas del Atlanta Athletic Club, donde disputará el quincuagésimo quinto 'major' de su carrera.

"Yo tengo muchísimas ganas de representar a España, representar a tu país, algo que para mí es un privilegio, un orgullo y un honor. Las chicas estamos locas por ir", sentenció sobre el asunto la malagueña, que representará a España en el torneo femenino de golf de Tokio junto a la pamplonesa Carlota Ciganda.

Sobre el torneo que arranca este jueves, Muñoz dijo: "Este es mi duodécimo año en el circuito y tengo experiencia en los grandes, aunque nunca los he jugado como me hubiera gustado. Espero que cambie la cosa. Que tenga más paciencia y espero que esta semana sea la mía".

"He entrenado bastante la velocidad del 'putt', que me estaba costando últimamente. Estoy jugando muy bien y le estoy pegando un poco más fuerte al 'drive'. A ver si me relajo un poco porque me está costando sacar resultados. Estoy trabajando mentalmente y a ver si lo hago bien", afirmó.

También se refirió a la reciente victoria de Jon Rahm en el Abierto de Estados Unidos: "Estuve volando, pero tuve surte porque tenía tele. Jon es increíble y está demostrando todo lo que vale. Me entraron muchas ganas de hacerlo igual que él".

CIGANDA: "MUY CONTENTA POR JON RAHM Y POR ESPAÑA"

Carlota Ciganda también compite este fin de semana en Atlanta y seáló: "Esta semana la afronto con muchas ganas porque me gustan los 'grandes'. Y me gusta cómo se juega este campo, que está bastante mojado y eso me va bastante bien por se juega largo. La clave escoger calles y greenes y meter algún putt".

Sobre el triunfo de Rahm en Torrey Pines, la pamplonesa afirmó: "El domingo estaba de camino a Detroit para volar aquí, a Atlanta. Estuve viéndolo en el móvil. Sí que vi los últimos nueve hoyos de Jon, los últimos dos putts en el 17 y en el 18... Destaco sus recuperaciones. Muy contenta por él y por España".

LUNA SOBRÓN: "ES UN 'MAJOR', PERO NO DEJA DE SER OTRO TORNEO"

La tercera española en el PGA es la mallorquina Luna Sobrón, que llega a Atlanta "muy contenta" y con "muchas ganas de competir".

"Empecé la temporada muy bien, aunque he tenido unos últimos torneos que 'ni si, ni sa', pero la confianza no la pierdo. Sé que mi momento llegará. Tengo esa confianza", añadió.

Sobre la diferencia de un 'major' con otros torneos, Luna Sobrón destacó "el montaje". "Aquí hay mucho más montaje, pero al final no deja der ser otro torneo. Es un 'major', obviamente, hay mucho nivel, el campo es espectacular... Pero es otro torneo de la LPGA y ya está.