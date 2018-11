La revolución que viene en el fútbol: penaltis, manos, cambios...

Según informa el diario británico The Telegraph, el organismo internacional encargado de definir las normas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones, la International Football Association Board, está estudiando la posibilidad de introducir una serie de novedades en cuanto a varios parámetros de las reglas del juego: los penaltis, las manos, los cambios...

El primer aspecto a modificar sería el de los penaltis. La IFAB propone que se elimine la opción de rechace que hay tras un lanzamiento desde los once metros, por lo que una vez que el esférico sea detenido o despejado por el guardameta, se produciría un saque de portería, como si el disparo hubiese salido fuera. Evidentemente, en este caso, se intenta premiar más la acción de los porteros, los cuales en multitud de ocasiones se ven condicionados a la hora de un penalti, ya que no les vale solo con no permitir el gol tras una buena parada, sino que se ven mermados en el momento de reaccionar para una segunda jugada. Se considera una variación con el objetivo de hacer el fútbol más justo para todos.

La segunda medida a estudiar es el uso de las manos. Todavía no queda lo suficientemente claro cuáles son los criterios a la hora de indicar una infracción por dicha extremidad, por lo que se está deliberando si suprimir el concepto de "deliberada" y centrarse en la posición del brazo con respecto al cuerpo del futbolista, la distancia con el mismo, el golpeo sin intención a la hora de que el balón acabe en la portería, etc. Sin embargo, esto tiene un hándicap. El jugador rival puede provocar una falta o un penalti con el simple hecho de lanzar el balón a ese brazo mal situado. Variables e incógnitas que la IFAB está valorando.

Por último, otro de los temas a debatir es el de las sustituciones, tanto por lesión como en general. En la asociación internacional se cree que en demasiadas ocasiones estas intervenciones se están utilizando para la pérdida de tiempo, por lo que se baraja la posibilidad de que el colegiado detenga el cronómetro en dichas ocasiones o hacer que los jugadores abandonen el terreno de juego por la línea más cercana.

Habrá que esperar hasta el próximo mes de marzo para saber si estas medidas serán aprobadas e implantadas en el fútbol moderno tras la Reunión Anual de la IFAB, en la que constantemente se hacen cambios del reglamento, como los últimos conocidos en relación al Videoarbitraje (VAR) o el cuarto cambio en las prórrogas.