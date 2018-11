Anquela: ´En Oviedo he de hablar con la cabeza primero´

Oviedo, 30 nov (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, pasó sus semanas más complicadas al frente del equipo antes de vencer a Sporting y Reus, y, aunque nada ha cambiado su forma de pensar y trabajar, sí que reconoce que en Oviedo, por primera vez como técnico, habla "primero con la cabeza que con el corazón".



El técnico admitió en una entrevista con Efe que en el club carbayón tiene que hablar primero con la cabeza para que "no se desvíe la atención a otro lado", e insistió en que cuando las cosas no salen, siempre se mira al mismo sitio, el banquillo, circunstancia por la que no se muestra preocupado ya que se centra en el "día a día".



El jienense recuerda que en Segunda cada partido es "una trampa" y que si algún equipo se olvida de eso pasará problemas, y cree que pese a las bajas tan relevantes que sufre el bloque por lesión, es justo ante Las Palmas el momento de "dar un paso adelante".



Anquela sigue con su objetivo de "conformar un equipo" y aunque matiza que eso puede llevar años, tiene claro que el fútbol es cuestión de tranquilidad y que un vestuario fuerte es aquél que "cree en lo que se hace".



- Pregunta: Cómo se duerme mejor, ¿después de ganar un derbi o después de firmar dos victorias consecutivas?



- Respuesta: Yo duermo igual tras ambos, pero es cierto que estoy más contento por el día que por la noche porque no creas que el fútbol me deja dormir a pierna suelta, me cuesta. Es difícil desconectar, trato de estar más tranquilo pero yo del fútbol no desconecto nunca. Es muy complicado.



- P: Segundo derbi que vive en el Tartiere, ¿muy diferente al del año pasado en lo personal por cómo llegó el equipo? ¿llegaba muy castigado a esa semana?



- R: Han cambiado muchas cosas, un año en un equipo de fútbol da para mucho, pero en líneas generales la mayoría de las cosas se volvieron a repetir y también la más importante, que fue sacarlo adelante y llevarnos los puntos. Llegaba en un momento complicado porque en el fútbol cuando no se gana siempre se mira al mismo sitio, eso ya lo sé y no me preocupa. Me adapto a las reglas del juego y no dejo de trabajar, pelear y creer en este equipo.



- P: ¿Es el Oviedo el equipo de los que ha estado donde mayor repercusión tiene todo?



- R: En todos los equipos que he estado he hablado con el corazón, y me ha ido bien. En el Oviedo tengo que hablar con la cabeza primero porque hay gente que no me entiende o no me quiere entender. Tengo que hablar con la cabeza para que no desvíen la atención por otro lado y tengo que decir cosas intrascendentes cuando yo he sido todo lo contrario, soy de decir lo que me sale del corazón.



- P: ¿Hay más presión que en otras plazas?



- R: No debería ser así. Te dicen que aquí hay más presión pero no, para mí es la misma que el resto de los equipos en los que he estado. Lo que hay es parafernalia alrededor, y la gente tiene que saber quién es y dónde está, porque si te olvidas de eso empiezas a equivocarte. Yo no voy a engañar a nadie, veo las dificultades que hay todos los días y sé que tengo que ir jornada a jornada.



- P: ¿Es complicado mantener la confianza cuando los resultados no salen?



- R: Empezamos la Liga empatando un partido que debimos ganar, y luego teniendo que adaptarnos a las lesiones. Eso implica ir cambiando, porque yo en el fútbol tengo claro lo que quiero pero si no se va a conseguir con los hombres que tengo, he de darle una vuelta. Yo creo que estamos donde merecemos, en el fútbol hay que adaptarse y lo único que tenemos que saber es que en la segunda cada partido es una trampa. Si nos olvidamos de eso, pasamos problemas.



- P: Demasiadas bajas en la misma semana para una plantilla ya de por sí corta, ¿qué papel juegan jugadores jóvenes del filial como Javi Hernández?



- R: No es nada fácil dar el salto. Javi desde el primer día trabajó con nosotros, le dijimos que contaría como uno más de la primera plantilla pero hubo un momento en que teníamos gente y se le dijo que tenía que bajar al filial, porque lo que necesita son minutos. Jugó y no dijo nada, siguió trabajando a diario, como hace a día de hoy y ahí está. No le regalo nada, son méritos propios. Yo tengo mi plantilla y cuando no estén, vendrán los chavales. La plantilla es corta porque sabíamos lo que teníamos detrás.



- P: ¿Cómo se afrontan tantas bajas de jugadores tan importantes?



- R: No me he quejado por las bajas, ¡y mira cuántas tenemos! Gente además que venía de ser muy importante. Pero están otros, y ahora el que tenga que dar un paso adelante que lo dé y donde se da es el domingo por la tarde. El que salga a dejarse la vida por el Oviedo y a trabajar en equipo, estará en el camino. Han sido pocos los días que no ha sido así y nos han castigado.