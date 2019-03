Manchester City-Schalke 04: a confirmar el trámite

El Manchester City dirigido por Pep Guardiola, tratará de cerrar hoy sin mayores complicaciones su eliminatoria de octavos de final frente al Schalke 04. El 2-3 conseguido por los británicos en la ida gracias a los goles de Agüero, Sané y Sterling otorga cierta tranquilidad al conjunto 'citizen' que pretenderá evitar por todos los medios que se repitan las remontadas vividas la semana pasada de Ajax, Porto o Manchester United.

Todo parece indicar que, en este caso, el pase a los cuartos de final de la Champions League no se moverá de Manchester en esta noche de martes. El primer motivo de tranquilidad para Guardiola y sus pupilos, fue la remontada cosechada en el Veltins-Arena con un hombre menos. Tras la expulsión por doble amarilla del central argentino Nicolás Otamendi en el minuto 68, el Manchester City consiguió dar la vuelta al 2-1 inicial que Bentaleb con dos penas máximas había colocado en el electrónico. A esto, hay que sumar la racha de victorias consecutivas del equipo inglés que ya asciende a 9, cinco de ellas sin encajar ni un solo tanto en su portería.

Ni Claudio Bravo, ni Kevin De Bruyne, mi Fernandinho, ni Mendy, todos lesionados, podrán estar hoy a disposición de Pep. A estas bajas, se suma la ya conocida de Otamendi por la roja en la ida. Además, Stones podría quedarse fuera del once inicial debido a una lesión que sufrió hace dos semanas ante el Bournemouth en la Premier League.

Por su parte, el Schalke 04 buscará una remontada épica ante uno de los grandes favoritos para ganar la Champions League. Los bávaros se apuntan a la épica vivida la semana pasada en el Santiago Bernabéu o en el Parc des Princes para lograr una machada que sería calificada como histórica. Con las bajas ya confirmadas de Caligiuri, Harit, Schopf, Uth y el español Mascarell, el Schalke pondrá todo lo restante en el asador y se encomienda a la calidad individual de jugadores de la talla del argelino Bentaleb o el ex del City Nastasic. Bajas muy sensibles teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores ausentes son titulares para Domenico Tedesco, técnico del Schalke 04. Diferente será el caso del ex sevillista Konoplyanka, declarado como transferible desde Gelsenkirchen y que no cuenta para el entrenador italo-alemán, pero que hoy podría tener una gran oportunidad de resarcirse.

A pesar de que desde la entidad del City se evita hablar de trámite, algo lógico con los antecedentes vividos en esta edición de la Champions League, sería bastante sorprendente que los de Pep Guardiola no avanzaran a la siguiente ronda sin mayores complicaciones.

Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Gundogan, David Silva; Bernardo Silva, Mahrez o Sané, Sterling; Agüero

Schalke 04: Fährmann, Stambouli, Sané, Nastasic; MCkennie, Rudy, Oczipka, Bentaleb; Embolo, Burgstaller, Konoplyanka.

Etihad Stadium, 21.00 hora española, Movistar +