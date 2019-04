Diez jugadores que han sido entrenados por sus padres

El debut de Luca Zidane como portero del primer equipo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ha desatado todo tipo de polémicas, principalmente por el hecho de que su padre es el entrenador. No es la primera vez que le pasa al técnico francés, que ya dio la oportunidad a su hijo Enzo Zidane."A mí la gente que me conoce sabe que Luca está aquí por méritos propios. Es un jugador de esta plantilla, de este club desde hace 16 o 17 años, canterano. Podemos hablar de Carvajal, del debut de muchos jugadores aquí y Luca es uno de ellos. Luego la gente que opina y que quiere ir por el lado personal me da igual", se defendía Zidane en sala de prensa.

Normalmente, en estos casos, se atribuye el debut o la titularidad de los jugadores al hecho de que el técnico sea el padre. Sin embargo, no es el primer jugador que ha sido dirigido por su padre y ha habido casos de futbolistas que han triunfado a sus órdenes y despuntando en sus equipos. Hay ejemplos emblemáticos como los Maldini o los Cruyff, aunque el más conocido es el de Adrián y Míchel, que han estado juntos hasta en dos equipos.