¿Por qué son tan importantes las proteínas en el deporte?

¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que tus jugadores favoritos, aquellos que vemos en los grandes encuentros, puedan conseguir un rendimiento tan alto, incluso hasta sobrehumano? Esto tiene mucho que ver con la ingesta de proteínas.

Los expertos han demostrado que una correcta ingesta de proteínas (siempre evitando pasarse de un determinado baremo), puede contribuir a evitar que se pierda masa muscular y fuerza. Y no solo eso, sino que puede ayudarnos a sentirnos saciados, favoreciendo que perdamos peso y masa grasa. Resulta muy eficaz si estamos siguiendo una dieta hipocalóricas y estrictas.

Sin embargo, es muy habitual cometer errores cuando estamos hablando de proteínas: uno de los más habituales cometidos por atletas profesionales, es pensar que sus requerimientos proteicos tienen que ser muy superiores a los de una persona normal. Según un estudio llevado a cabo por The Academy of Nutrition and Dietetics, en combinación con Dietitians of Canada y The American College of Sports Medicine, recomiendan consumir un nivel de proteínas de entre 1,2 a 2 gramos por kilogramo de peso en el cuerpo del atleta. Es importante tener en cuenta que consumir más proteína de lo convencional no reportará ningún beneficio.

Tampoco sirve de nada consumir proteínas sin ton ni son: no son una especie de fórmula mágica que nos hará más fuerte, que conseguirán desarrollar el músculo, sin que tengamos que hacer nada a cambio. Debe de existir la estimulación del ejercicio físico.

El proceso que ocurre es el siguiente: una vez que hemos terminado el entrenamiento, si hemos consumido las proteínas adecuadas, se producirá un balance positivo de síntesis proteica en el tejido muscular. En el caso de que estemos haciendo un ejercicio físico de fuerza, podremos potenciar los resultados durante las próximas 24 horas, incluso una vez que haya terminado el entrenamiento (siempre y cuando, el entrenamiento se haya adecuado al sujeto en cuestión).



Estos son los alimentos más proteicos:

-1 lata de atún o sardinas (100 gramos) te aportarán 20 gramos de proteína.

-125 gramos de yogurt hiperproteico + 4 nueces te aportarán 20gr.

-Una tortilla con 2 huevos y una clara con rebajada de pan integral también te aportará la misma cantidad.

-Una porción de 125g de queso fresco batido + algunas almendras te aportarán 20 gramos de proteínas.

-Un filete de salmón a la plancha (de 100 gramos), te aportará 20 gramos de proteína.

En el caso de que las proteínas que se reciban por la dieta no sean suficientes, entonces es cuando entrarán en juego los suplementos alimenticios, como las harinas de proteínas.