Las quejas de La Milagrosa por el horario del derbi

La celebración del derbi entre el Sevilla y el Betis el Sábado de Pasión a las 20:45 horas supuso un golpe para la Hermandad de La Milagrosa, que finalmente ha visto alterado su horario y recorrido por este evento deportivo. Como es natural, la cofradía se ha sentido maltratada por la elección del horario por parte de la LFP.

Javier de Martos, hermano mayor de la hermandad, ha explicado cómo han vivido toda la situación. "En la reunión que tuvimos hace dos semanas en la comisaria de La Ranilla con la Jefatura de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Jefatura de la Policía Local, el director del CECOP, el presidente del Consejo y nuestro delegado, se trataron diversos temas. Nosotros pretendíamos poner encima de la mesa que no se nos había hecho caso a nuestras advertencias: la mayoría de ellos desconocían el tirón que tiene la cofradía y, por ende, la peligrosidad que eso conlleva en materia de seguridad ciudadana con dos eventos que aglomeran a tantísimas personas. Miles en dos actos muy cercanos. ¿Qué nos aconsejaba la Policía? Que a la hora crítica estuviéramos lo más lejos posible del punto conflictivo más cercano entre el Hospital San Juan de Dios y el Ramón Sánchez-Pizjuán. ¿Y eso cómo hace? Nuestro horario es reducido -entre seis horas y media y siete- y el recorrido es totalmente simétrico; es decir, la parroquia está en un vértice y San Juan de Dios en el opuesto. Tirar por un lado u otro era llegar al punto conflictivo a la misma hora; o sea, teníamos que sacrificar recorrido u horario. Nos llegaron a pedir que si era viable que hiciésemos estación de penitencia a otro lugar en vez de a San Juan de Dios. Se barajaron muchísimas alternativas y, con delicadeza, le explicábamos los pormenores de cada una", explica De Martos en una entrevista en 'De Nazaret a Sevilla'.

La conversación con el hermano mayor pone de manifiesto también los problemas entre las Federaciones y LaLiga: "Nos comunicaron que el horario del partido era inamovible. ¿Por qué? Ha habido una gestión que se ha hecho mal. Cuando nos nombran a la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y a la Española (RFEF), me sorprendo. No tiene nada que ver ni la RFAF ni la RFEF con La Liga de Fútbol Profesional (LFP), que es la que marca los horarios de los partidos. Además, la RFAF y la RFEF no se llevan bien y ésta, a su vez, tampoco mantiene buenas relaciones con la LFP. Esa gestión se ha quedado en la calle Canal, sede de la Federación Andaluza. Los numerosos esfuerzos que ha hecho el Consejo con la RFAF no sirven para nada. Esto lo sé yo, ¿no lo saben las autoridades de la ciudad? Si es un problema de seguridad, debe partir del Ayuntamiento e ir directamente al órgano que tiene potestad para obligar a cambiar el horario del partido: la Subdelegación del Gobierno. Esos son los cauces".

Finalmente, la hermandad decidió cambiar el horario y el itinerario por seguridad, aunque no deja de preguntarse qué hubiese pasado si hubiese sido otra hermandad la afectada: "La Policía nos garantizaba la seguridad si manteníamos nuestro horario y recorrido habitual, pero, a las 20.30 horas, toda la procesión estaría en San Juan de Dios y a cincuenta metros, furgones antidisturbios, helicóptero, la policía, la caballería, la entrada de los aficionados radicales... ¿Y tú no cambias nada? Te garantizan la seguridad pero te están pasando la pelota a tu tejado. Todo ello con niños y personas mayores en el cortejo y, además, con la deslucidez que conlleva para la cofradía, que es una protestación pública de fe. Nos estamos cargando una tradición de siglos, ¿ya vale todo? ¿Ya vale mezclar un evento deportivo con una procesión de Semana Santa y aquí no pasa nada? ¿Si esta coincidencia se hubiese dado con una gran hermandad, se hubiese tenido la misma consideración? Son preguntas que hago y que también las lancé en la reunión que tuvimos en La Ranilla. Entonces, haces lo posible por evitar todos esos riesgos y, aun así, adviertes que el peligro sigue estando presente".

Para De Martos, la única solución lógica era haber cambiado el horario del choque: "Para nosotros es un sinsentido. Ojalá no pase nada, seguramente así sea en el 95 % de los casos. Para ello confiamos en el trabajo y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por activa y por activa, el Ayuntamiento, en la persona de Juan Carlos Cabrera, nos ha afirmado que el recorrido va a estar completamente seguro. Pero así no se solucionan los problemas, el barrio es un caos en materia de tráfico y aparcamientos. Hace dos años coincidió el Sevilla FC-Deportivo con el paso de la cofradía por San Juan de Dios, pero aquel partido no tiene nada que ver con un derbi. Otro ejemplo: recuerdo que hace unos años un encuentro de España que se iba a disputar en el Benito Villamarín el Viernes de Dolores se cambió de sede para no coincidir con la cofradía de La Misión. Es decir, si aquel partido se modificó, ¿por qué no se ha cambiado el horario del derbi? Simplemente con esa modificación se hubiese solucionado el problema. ¿De dónde parte el problema? De la poca conciencia de la Subdelegación del Gobierno a la hora de arbitrar directamente con la LFP y obligar a la plataforma televisiva a cambiar el horario del partido".