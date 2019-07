Dani Alves encuentra trabajo

Dani Alves ya ha encontrado trabajo. O al menos con eso bromea en su perfil de Instagram en el que 'luce' con una indumentaria bastante alejada de las botas y las medias.



"Plantemos cosas buenas, vendamos cosas buenas, comamos cosas buenas, nademos en un mar de cosas buenas y el mérito de nuestras obras vuela... ah y descansemos también". Así rezaba el texto que acompañaba a la publicación del brasileño con una camisa de cuadros en un huerto.



El lateral, desde que se quedó sin contrato con el PSG, bromea en redes sociales con su futuro profesional. Son varias las publicaciones en las que el brasileño dice abiertamente estar buscando trabajo, siempre de forma jocosa.



En los últimos días también hemos podido ver como diferentes equipos se han ofrecido a darle un puesto de trabajo a Alves, son el caso del Cádiz, del Tenerife o del Mérida, entre otros.



"No somos los que más pagamos, pero sí somos del lugar en el que mejor te lo vas a pasar. Tenemos carnavales, vestimos casi igual que tu selección y, por si fuera poco, vivimos en el paraíso, en la Tacita de Plata. Así que no te lo pienses y deja tu currículum en Carranza". Así bromeaba el equipo de Álvaro Cervera para intentar convencer al ex sevillista.